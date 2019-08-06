Депутат Госдумы: 15 миллионов россиян могут остаться без работы

15 миллионов жителей России могут потерять работу из-за того, что их профессии станут невостребованными на рынке труда. Речь идет о сотрудниках, занятых в сфере услуг.

«У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет не востребован», – рассказал «Ura.ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

По словам парламентария, в мире наблюдается тенденция к тому, что люди, трудящиеся в сфере услуг, скоро будут не нужны. «Мы видим, как сокращают 50 тысяч сотрудников (...) банка, а в магазинах вместо продавцов ставят аппараты, а продукты можно купить по QR-коду», – сообщил депутат.

Исчезновение ряда специальностей связано с наступлением четвертой промышленной революции. По мнению Шеина, востребованным останутся профессии, частью которых является сопереживание и эмпатия. «Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний, например, образование или медицина», – отметил Олег Шеин.

В Минтруде РФ данные депутата Госдумы считают преувеличенными. До полного освобождения человека из сферы производства, по мнению экспертов, еще далеко.

«Когда приходится слышать о том, что в ближайшие годы какие-то профессии исчезнут совсем, то это несколько преувеличенные оценки. Для разных отраслей, для разных уровней квалификации ситуация может быть разной», – сообщили Rambler News Service в пресс-службе ВНИИ труда Минтруда РФ.

«Меняются не только технологии, но и спрос на новые товары и услуги, появляются новые виды деятельности, благодаря чему занятость постепенно перетекает из одной сферы в другую», – отметили в институте.

В Атласе профессий, созданный экспертами Сколково, указано, что к 2030 году исчезнут 57 нынешних профессий. Взамен появятся 186 новых. По прогнозам Оксфордского университета, к 2025 году с большой вероятностью исчезнут 47 % ныне существующих специальностей.