В селе Джалинда сообщают о разливе нефтепродуктов на заброшенном хранилище ГСМ

Фото: Скриншот видео

В селе Джалинда Сковородинского района в мессенджерах распространяют видео о том, что на железнодорожных путях якобы распиливают бесхозные бочки с остатками горюче-смазочных материалов. Разлившиеся нефтепродукты загрязняют почву и реку.

«Село Джалинда, бывшее хранилище запасов ГСМ. Сейчас емкости забирают, а всё, что в них было, всё на земле, всё течет. Там протекает ключ, который впадает в речку Большой Невер, далее – в Амур. Все это окажется в Амуре. Емкости оказались кому-то нужны. Вот емкость на кубов 25, наверное. Сырая, видно, что из нее выливали. Вот еще на земле маслянистые пятна. Какой-там был объем, неизвестно», – говорит автор видео за кадром.

Видео рассылают жителям села. Выяснить, кто его автор, информационному агентству не удалось. О случившемся Амур.инфо рассказала местная жительница, знакомая с ситуацией. Девушка планирует обратиться в природоохранную прокуратуру.

«Эти бочки находятся у нас в селе на окончании железнодорожной ветки, которая идет из Сковородина в Джалинду. Она уже не рабочая. Бочки долгое время лежали, их, видимо решили распилить. Но после того, как видео это стали распространять, там уже все засыпали песком», – сообщила Евгения Позяева.

Глава Сковородинского района Амур.инфо пояснил, что информация, которую распространяют о распиле бочек и разливе топлива, недостоверная.

«На этой территории лет 25-30 назад была база моряков. Да, в тех бочках были ГСМ, но это старые разливы, которые с тех времен остались. То есть это не сейчас кто-то что-то сделал. Об этой ситуации я узнал только сегодня, когда стали разбираться. База, да база, мы никогда ее не касались. Моряки уже давно покинули эту территорию, всё муниципальное теперь. Сейчас эту проблему увидели, будем принимать меры, вытаскивать эти емкости, будем решать. Непонятно, что за характер жидкости там», – рассказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров.