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сегодня, 14:02 2

Гражданка Бразилии, переехавшая в Приамурье, получила российский паспорт

Гражданка Бразилии, переехавшая в Приамурье, получила российский паспорт

В Свободном состоялась торжественная церемония принятия присяги переселенкой из Бразилии, которая изъявила желание стать гражданкой Российской Федерации. Женщина приехала в Амурскую область из Южной Америки более полугода назад по программе переселения соотечественников.

В торжественной обстановке она поклялась соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы граждан страны, исполнять обязанности гражданина России, уважать её культуру, историю и традиции. 6 августа новой гражданке РФ вручили первый официальный документ – паспорт.

Как сообщало Амур.инфо, Агриппине 34 года, она из семьи старообрядцев-переселенцев и живет вместе с родными в селе Новгородка Свободненского района. Муж Агриппины Алексей уехал на Дальний Восток обживать земли предков ещё в 2016 году и вместе с родственниками успел оформить в Амурской области в общей сложности 10 гектаров земли. Она же долго не могла получить российскую визу.

Российский МИД и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогли Агриппине оформить документы для вступления в программу по переселению соотечественников. И вот в декабре 2018 года, уговорив оставшихся в Бразилии родственников, получив визу и отправившись из бразильского Сан-Паулу сначала в Лиссабон, потом в Москву, а оттуда в Благовещенск, Агриппина и её сын Дамиан наконец воссоединились с родными.

Весной семья получила дальневосточный гектар. Приехав в Россию и не дожидаясь официального получения гражданства, Агриппина Ануфриев-Егорофф подала документы на землю.

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#жизнь

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    35 минут назад

    угу- а русские из всяких ...станов десятилетиями паспорт получить не могут

  • Victrix

    Victrix
    29 минут назад

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