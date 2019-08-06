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сегодня, 13:54 0

Благовещенец получил судимость за угрозы полицейскому

Благовещенец получил судимость за угрозы полицейскому
Фото: pixabay.com

В Благовещенске пешеход-нарушитель угрожал автоинспектору. За это он получил судимость по уголовной статье и условный срок. Во время судебного заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Об этом происшествии рассказали в Благовещенском городском суде. В апреле 2019 года инспекторы ДПС увидели пешехода, который пытался перейти Театральную в не установленном для перехода месте. Мужчина был нетрезв.

Полицейские подъехали к нему, представились, продемонстрировав служебные удостоверения, и объяснили гражданину, что он нарушил правила дорожного движения. На требование предъявить документы, удостоверяющие личность, пешеход отреагировал болезненно – рассердился. Пришлось его задержать и отвезти в отдел полиции для оформления протокола об административном правонарушении.

В отделе полиции инспектор ДПС предложил мужчине выложить из карманов колюще-режущие и запрещенные к обороту предметы. Тогда гражданин достал из кармана связку ключей с закрепленным на ней складным ножом и, нецензурно выражаясь, начал размахивать холодным оружием.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти» и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком на 2 года.

В течение этого времени осужденный обязан не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, а также ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Вещдок – складной ножик, которым осужденный угрожал автоинспектору, – суд постановил уничтожить после того, как приговор вступит в законную силу.

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#закон #происшествия #суды

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