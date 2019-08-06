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сегодня, 13:51 0

Дождей почти не будет: прогноз погоды в Амурской области на 7 августа

Дождей почти не будет: прогноз погоды в Амурской области на 7 августа
Фото: Амур.инфо

7 августа в Амурской области ожидается небольшая облачность, местами, преимущественно на востоке, – слабый дождь. Ночью и в утренние часы – дымка, туман.

Подует северо-восточный, восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит 8...13, местами по северу – 2...7. Днём будет 20...25, местами – до 30.

В Благовещенске осадки не ожидаются. Ветер с севера, северо-востока разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура ночью опустится до 11...13, днем поднимется до 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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