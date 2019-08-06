На выступление «Ровесников» на фестивале ЮНЕСКО специально приехали чиновники из Тель-Авива

Амурский ансамбль «Ровесники» выступил на известном международном фестивале танца «Кармиель 2019», который проводит ЮНЕСКО в Израиле в течение 32 лет. «Ровесники» приняли участие в масштабном параде, в церемониях открытия и закрытия фестиваля, а также дали сольный концерт с часовой программой.

Коллектив из Приамурья выступал наряду с танцевальными коллективами из 12 стран – Бразилии, Венгрии, Грузии, Израиля, Индии, Канады, КНР, Мексики, Сербии, США и Турции. Приглашение амурские танцоры получили после выступления на международном фестивале ЮНЕСКО в Южной Корее, где их яркое выступление отметили организаторы фестиваля «Кармиель».

Из Тель-Авива специально на выступления благовещенского коллектива приехали представители посольства РФ в Израиле. Они отметили высокий уровень профессионализма юных благовещенцев, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ежегодно в фестивале принимают участие более 2 тысяч артистов из разных стран мира, представляющих разные танцевальные жанры: народные танцы, модерн, джаз, классический балет.

На фестивале «Ровесники» приняли участие в грандиозном флешмобе, когда около 300 тысяч зрителей и участников вышли на городскую улицу, чтобы станцевать всем вместе.