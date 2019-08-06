Из Благовещенска в Усть-Ивановку будет ходить дополнительный автобус

Из областного центра в Усть-Ивановку Благовещенского района открыли ежедневный дополнительный маршрут № 155. В правительстве объясняют это необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации.

Автобус будет отправляться из Благовещенска в 7:10 и 17:15, а из Усть-Ивановки – в 8:30 и 18:30.

«По результатам публичного предложения пассажирские перевозки на срок действия режима ЧС выполняет индивидуальный предприниматель Зорькин Валерий Александрович. На маршруте действует социальная карта для льготных пассажиров», – информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.