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сегодня, 13:15 0

Из Благовещенска в Усть-Ивановку будет ходить дополнительный автобус

Из Благовещенска в Усть-Ивановку будет ходить дополнительный автобус
Фото: avtovokzal-bl.ru

Из областного центра в Усть-Ивановку Благовещенского района открыли ежедневный дополнительный маршрут № 155. В правительстве объясняют это необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации.

Автобус будет отправляться из Благовещенска в 7:10 и 17:15, а из Усть-Ивановки – в 8:30 и 18:30.

«По результатам публичного предложения пассажирские перевозки на срок действия режима ЧС выполняет индивидуальный предприниматель Зорькин Валерий Александрович. На маршруте действует социальная карта для льготных пассажиров», – информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

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#наводнение #транспорт

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