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сегодня, 13:10 5

Курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня

Курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня
Фото: pixabay.com

В понедельник, 5 августа, в ходе торгов курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня. Курс китайской валюты подешевел на 1,3 %, до 7,0292 юаня за доллар. Впервые с 2008 года китайская валюта пробила психологически важную отметку – 7 юаней за доллар.

Это случилось после того, как Народный банк Китая установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар, пишет РБК.

После падения курса юаня президент США обвинил Китай в манипуляции валютой. Народный банк Китая указывал, что не использует обменный курс для победы в торговых спорах

«Китай опустил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "манипулирование валютой". Вы слышите, Федеральный резерв?» – написал Трамп в Twitter. Он добавил, что это является серьезным нарушением, которое со временем сильно ослабит Китай.

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#Китай #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Лучше про курс рубля на дне океана расскажите который уже поднимать нечем, а не про осознанный маневр курсом юаня.

  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    по курсу рубля этого не скажешь

  • ВалюшкаАмурская

    ВалюшкаАмурская
    1 час назад

    На курсе юань/рубль это же не отразится?

  • семёнов

    семёнов
    59 минут назад

    ВалюшкаАмурская 19 минут назад

    На курсе юань/рубль это же не отразится?

    Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то смотрите на цену нефть-бензин. И не тешьте себя надеждой. У нас базарная экономика, в отличии от рыночной

  • retrogr

    retrogr
    31 минута назад

    шо? 2 лярда зелени на этом правительство про.... переложив недавно бабки из доллара в юани

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