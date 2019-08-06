В понедельник, 5 августа, в ходе торгов курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня. Курс китайской валюты подешевел на 1,3 %, до 7,0292 юаня за доллар. Впервые с 2008 года китайская валюта пробила психологически важную отметку – 7 юаней за доллар.

Это случилось после того, как Народный банк Китая установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар, пишет РБК.

После падения курса юаня президент США обвинил Китай в манипуляции валютой. Народный банк Китая указывал, что не использует обменный курс для победы в торговых спорах

«Китай опустил цену своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "манипулирование валютой". Вы слышите, Федеральный резерв?» – написал Трамп в Twitter. Он добавил, что это является серьезным нарушением, которое со временем сильно ослабит Китай.