В Приамурье из-за паводка без транспортного сообщения остаются 20 населенных пунктов

В Амурской области постепенно сокращается количество затопленных домов. За минувшие сутки вода ушла из 8 жилых домов и 38 подворий в населенных пунктах Приамурья. В Белогорском и Свободненском районах все участки дорог освободились от воды.

По данным на 6 августа, на территории 15 муниципальных образований Амурской области подтоплено 39 населенных пунктов. Вода остается в 30 частных жилых домах. За сутки вода ушла из пяти домов Мазановского района, в 16 – вода еще есть. В Селемджинском районе подтоплено 3 дома, что на два дома меньше, чем накануне, в Свободненском районе – 2, за сутки от воды освободились 3 дома, в Серышевском районе подтоплены 2 дома, в Благовещенском районе – 4 дома, в Михайловском районе 2 дома, в Ивановском районе 1 дом.

В Белогорском районе в течение суток подтопило шесть подворий. В общей сложности в регионе подтоплены 1 152 придворовые территории. В Мазановском районе в воде остаются 54 подворья, с 10-ти – вода уже ушла. В Селемджинском районе вода ушла с 8 подворий, в 6-ти еще остается, в Свободненском районе подтоплено 2 подворья (– 13 за сутки), в Благовещенском – 41, в Михайловском – 59, в Октябрьском – 27, в Ромненском районе – 37, в Серышевском районе – 135 (– 7 за сутки), в Благовещенске – 236, в Белогорске - 67, в Ивановском районе подтопило 462 подворья. В Белогорске остаются подтопленными 350 дачных участков.

Водой повреждены 49 участков автомобильных дорог: в Благовещенском районе подтопило 1 участок дороги, в Зейском районе – 2, в Мазановском районе – 8, в Селемджинском – 1, в Ромненском – 3, в Серышевском – 9, в Михайловском – 5, в Октябрьском – 10, Константиновском – 5, Архаринском – 4, Ивановском – 1. В Белогорском и Свободненском районах все участки дорог освободились от воды.

Без электроснабжения остаются поселки Ивановский и Майский в Мазановском районе, работы по восстановлению энергоснабжения еще продолжаются. Без транспортного сообщения остаются 20 населенных пунктов: один в Зейском районе, один – в Селемджинском районе, три – в Ромненском, три в Архаринском, два в Серышевском, один в Михайловском и девять в Мазановском.

Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2 389 человек, в том числе 822 ребёнка. В пунктах временного размещения остаются 207 человек, из них 74 ребенка, по родственникам расселены 2 182 человека, из которых 751 – это дети.

Для пострадавшего населения на территории Амурской области развернуто четыре пункта временного размещения: два в Селемджинском районе вместимостью до 180 человек, один в селе Новокиевский Увал Мазановского района вместимостью до 500 человек и один в Архаре вместимостью до 85 человек. Дополнительно развернуты 21 пункт временного размещения общей вместимостью почти до 3,5 тысяч человек, которые готовы принять население при ухудшении обстановки.

Пожарные и спасатели продолжают помогать очищать территорию от мусора, выносить из домов мебель для просушки, ремонтировать мостовые переходы, там, где это возможно, сушат дома тепловыми пушкам, развозят хлеб и бутилированную воду, проводят дезинфекцию территорий и колодцев, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

С начала паводка в пострадавшие от воды районы – Селемджинский, Ромненский, Мазановский – вертолетами Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы доставлено более 91 тонны грузов: продукты питания, бутилированная вода, корм для животных, одноразовая посуда, медикаменты, одежда, обувь, постельные принадлежности, школьные принадлежности, кровати, бытовые принадлежности и инвентарь, тепловые пушки, оборудование и средства для дезинфекции и проч.

В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка на территории Амурской области задействовано 932 человека, 193 единицы техники, 30 плавательных средств.