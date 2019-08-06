Благовещенка сообщила о появлении в огороде огромных гусениц

Фото: Амур.инфо

Благовещенка Юлия Уциева нашла у себя в огороде необычных гусениц: с ярким окрасом и довольно больших размеров. По словам Юлии, в длину при движении они достигают 10 сантиметров.

«Они жили у меня, ночь переночевали под сеткой. Я не знаю, что они едят. Мне их было жалко, накидала им разных листьев, с огорода даже овощи таскала. Ни к чему не притрагиваются. Я не знала, чем их накормить, поэтому сегодня выпустила. Они нереально большие. В интернете нашла по фото: написано, что они в нашей стране не обитают, теплолюбивые. Может, они от бабочек, которых выпускают на свадьбах и подобных мероприятиях», – рассказала благовещенка.

Необычную находку благовещенки информагентству прокомментировала заведующая кафедрой биологии БГПУ, кандидат биологических наук Елена Маликова.

«Это гусеницы бабочек семейства павлиноглазок или сатурний (Saturniidae). Скорее всего, это японская дубовая павлиноглазка (Antheraea yamamai). Именно у них сейчас период лета. Еще у нас в области есть такие же большие павлиноглазка артемида и павлиноглазка гнома, они летают в июне. Это типичные виды для юга области. Дубовые павлиноглазки сейчас могут лететь на свет в Благовещенске, в микрорайоне в окна залетают иногда», – рассказала Елена Ивановна.

Она прислала в редакцию фото павлиноглазки, которое сделано 2 августа на вокзале в Белогорске. Елена Ивановна отметила, что в последние годы сатурний стало меньше из-за весенних палов. Сгорают их куколки, которые зимуют в лесной подстилке.