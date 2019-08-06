Рита Дакота призналась в любви к Соколовскому

В Инстаграме певицы Риты Дакоты появились видео двусмысленного содержания. Женщина выложила трогательный видеоролик с совместной прогулки дочери, Влада Соколовского и своего отца.

Фанаты пары Сокловского и Дакоты пришли к выводу, что развод пары – это всего лишь пиар. Уже прошел год после разлада в семье известной певицы Риты Дакоты и исполнителя Влада Соколовского. Спустя несколько совместных лет жизни девушка приняла решение расстаться с супругом из-за его частых измен.

Когда пара рассталась, Влад начал заниматься музыкой и посвящать песни бывшей возлюбленной. Кроме того, пара и сама себя вела немного не так, как должны вести себя люди, пережившие расставание и развод – Соколовский посвящал посты экс-супруге, Рита отвечала взаимностью, пару часто видели вместе в парках и в магазинах.

5 августа Дакота выложила новый пост, в котором призналась в любви бывшему супругу. Певица опубликовала трогательный видеоролик, в котором отец качает ее на качелях, а рядом вместе с дочкой сидит Влад Соколовский. Также Рита написала под видеозапись пост, в котором и призналась в любви Соколовскому. Многие читатели Риты стали возмущаться в комментариях, якобы Рита и Влад обманули всех и никакого расставания не было: «Суметь простить такое – это надо уметь!», «Воссоединение – мы так долго этого ждали!», «Вы так смотрите друг на друга, любви вам!»

Другие пользователи отметили, что не стоит радоваться воссоединению раньше времени, так как недавно в Сети появилась информация о том, что Рита Дакота состоит в отношениях с боксером Виталием Гурковым.