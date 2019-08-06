Жители Тамбовки жалуются на массовую вырубку деревьев в селе

Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратились жители села Тамбовка Тамбовского района. Они обеспокоены тем, что в центре села по улице 50 лет Октября на протяжении квартала вырубили около 25-30 деревьев. По словам обеспокоенных сельчан, там планируют реконструировать дорогу.

Жители Тамбовки устно обращались к главам района и сельсовета Тамбовки. Там им пояснили, что деревья гнилые, могут упасть на людей.

«Обещают на это место посадить другие деревья. Но дерево растет долго, можно было бы как-то щадяще это сделать, обрезать, например. Мы визуально оценили, я не вижу там гнили, есть, может быть 2-3 тополя таких, из того, что спилили. Село пока зеленое, тополей много, но если начали их вырубать, то возможно, и продолжат. Кто-то же следить должен за деревьями, ухаживать, чтобы они не гнили, но администрации проще спилить», – сообщила жительница села.

В администрации Тамбовского района информагентству пояснили, что другого выхода, кроме спила, не было.

«Деревья уже очень старые, им около 70-80 лет, они гнилые, поэтому отвечать за то, что сломается тополь, и получится несчастный случай, никто не хочет. Там мы делаем реконструкцию дороги, там будет уложен асфальт. Положена плитка, будет зеленая зона: цветы, кустарники, деревья. Целый квартал преобразится. Благоустройство – по областной программе, дорожным хозяйством совместно с тамбовским сельсоветом было решено выделить деньги на этот квартал, чтобы привести его в порядок. Как дождь, ураган пройдет, так столько ветвей валяется», – рассказал глава Тамбовского района Николай Змушко.