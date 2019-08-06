Пьяный амурчанин из ревности избил возлюбленную и своего соперника

В Серышевском районе по подозрению в совершении покушения на убийство задержан 40-летний мужчина. 5 августа о преступлении в селе Борисполь в полицию сообщил местный фельдшер.

Полицейские выехали на место происшествия. Предварительно установлено, что неработающий, ранее судимый амурчанин через окно проник в дом односельчанина. Мужчина набросился на спящего хозяина и нанес ему телесные повреждения. Потерпевшему удалось выбежать на улицу. Он обратился за помощью к фельдшеру, сообщает УМВД по Амурской области. Затем, подозреваемый вернулся домой и избил сожительницу.

Следственный отдел по Серышевскому району СУ СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении мужчины по «Покушение на убийство». Согласно материалам уголовного дела, поводом для совершения преступления стала ревность.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою сожительницу к одному из жителей указанного села», – говорится в сообщении Амурского следственного управления.

Пострадавший доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об избрании в отношении подследственного меры пресечения в виде заключения под стражу.