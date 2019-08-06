В Приамурье пройдет масштабная реконструкция боя 1945 года

10 августа в Благовещенском районе все желающие смогут увидеть военно-историческую реконструкция боя между советскими и японскими войсками. В полукапонире 1940 года постройки близ села Маркова будет восстановлен уникальный бой 1945 года.

Задействовано будет около сотни человек, боевая техника и гражданская авиация, образцы вооружения времен ВОВ: танк Т-34, миномет, противотанковые ружья, винтовки Мосина, самозарядные винтовки Токарева, пулемет «Максим». Реконструкция будет проходить в сопровождении пиротехнических спецэффектов.

Специально для участников сшита историческая военная форма советской и японской армий, сообщает пресс-служба благовещенской мэрии.



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После проведения реконструкции на территории гарнизона гости смогут посетить сам полукапонир, посмотреть выставку вооружения и имущества военного времени, принять участие в фотосессии, а также подкрепиться в полевой кухне.



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Зрителям необходимо взять с собой паспорт, так как Марково находится на приграничной территории.

Начало мероприятия в 12 часов, 10 августа.