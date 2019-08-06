Болельщиков Белогорска просят помочь оспорить незасчитанный гол

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Футбольный клуб «Белогорец» просит болельщиков помочь с доказательной базой для подачи протеста по итогам матча, состоявшегося 4 августа на стадионе «Амурсельмаш». Последняя игра первого круга прошла в рамках чемпионата Амурской области с командой «Динамо» из Благовещенска. Судейство в спорном моменте вызвало как у команды, так и у болельщиков, справедливое возмущение. Протест может стать первым в истории клуба.

«Игра была равная с первых минут, – говорит тренер команды Андрей Коровин. – Что мы прессинговали, что они создавали моменты. Так сложилось, что в первом тайме им удалось забить один мяч, на что мы стали активнее атаковать и забили ответный гол в этот же период времени. Но судья посчитал, что был офсайд, и гол отменил. Бурно реагировали на это все – и команда, и болельщики. Однако повлиять на решение судьи из Благовещенска мы не смогли».

На матче присутствовала съемочная группа телекомпании «Город-ТВ». Однако оператору не хватило одной секунды, чтобы заснять момент передачи мяча игроку, который забил гол, чтобы по имеющемуся видео определить, был офсайд или нет. В случае, если у болельщиков есть видео, снятое во время гола в ворота «Динамо», ФК «Белогорец» просит прислать на почтовый ящик shcool.belogorez@yandex.ru. Справки по телефону 2-10-06.

Следующий матч чемпионата футболисты «Белогореца» проведут с командой «Благовещенск-В» 11 августа на стадионе «Амурсельмаш». Начало встречи в 11:00.