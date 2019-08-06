Амурчан просят кипятить воду из-под крана и не пить воду из скважин

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Воду из скважин и колодцев в Селемджинском и Мазановском районах нельзя пить. На восстановление безопасности источников водоснабжения, судя по опыту 2013 года, может уйти 3-4 месяца. О качестве воды в Амурской области, переживающей наводнение, в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

В районах Амурской области, которые были затоплены, продолжается дезинфекция скважин и колодцев. Пить воду из нецентрализованных источников водоснабжения сейчас опасно для здоровья. По словам Ольги Кургановой, мониторинг по Селемджинскому и Мазановскому районам показал, что вода там не соответствует требованиям безопасности. Рекомендуется использовать бутилированную воду.

«Сейчас мы рассматриваем варианты подвоза воды гарантированного качества, на севере у нас пока там проблемы с дорогами. Питьевую воду в ПВР завозят в достаточном количестве, она бутилированная. Но мы понимаем, что население будет возвращаться в свои дома. И здесь вот такая зона риска. Вода из источников децентрализованного водоснабжения – это скважины, это помпы – все в зоне риска, водой пользоваться для питьевых целей нельзя. Ее можно кипятить, можно отстаивать, но для питья она не подходит», – рассказала главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова.

Ольга Петровна пояснила, что источником водоснабжения с гарантированной безопасностью можно считать глубоководные скважины – 120 метров и больше. В амурских селах же, как правило, стоят помпы по 5-10 метров глубиной.

В зоне риска в Амурской области и источники центрального водоснабжения. По ним приняты дополнительные меры безопасности.

«Назначена дополнительная водоподготовка. Мы увеличили содержание на выходе остаточного хлора, эта мера пока работает и работает эффективно. По Благовещенску за весь период нестандартной пробы ни одной не обнаружено. Но я бы просила к этому относиться очень осторожно. (…) Мы говорим о водоподготовке водозаборных сооружений, потом у нас идет транспортировка по сетям, сети у нас достаточно изношенные, есть аварийные. Сейчас, когда заливает, до потребителя может дойти вода в какой-то момент негарантированного качества.

Поэтому, несмотря на то, что пока показатели нас радуют, мы эту меру о том, что кипятить эту воду нужно, мы все-таки настоятельно просим, чтобы население на этот период пока у нас не ушла с почвы вода, пока не восстановился баланс, все-таки рекомендациями не пренебрегать», – объяснила Ольга Курганова.

В зоне особого внимания амурского Роспотребнадзора также вода в Ивановском, Тамбовском, Константиновском и Архаринском районах. Там вода изначально не гарантированного качества, а сейчас в таких условиях эти риски возрастают», – сказала Ольга Курганова.

Как сообщало Амур.инфо, с 17 июля по 3 августа специалисты управления Роспотребнадзора провели 2 634 исследования воды на всех территориях регилона, попавших в зону затопления. В результате удельный вес не соответствующих проб по микробиологическим показателям составил 2,4 % против 1,5 % за аналогичный период прошлого года.

Из источников децентрализованного водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 57 %, по санитарно-химическим показателям 42,9 % проб.