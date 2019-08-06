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сегодня, 11:28 0

В Хабаровске готовятся к подъему воды в Амуре до 7 метров

В Хабаровске готовятся к подъему воды в Амуре до 7 метров
Фото: «КП.Хабаровск», Юлия Терентьева

Уровень воды в Амуре у Хабаровска продолжает расти. Утром 6 августа он составил 458 сантиметров, что является неблагоприятной отметкой для города. По сравнению с предыдущими сутками превышение составило 22 сантиметра.

Сейчас на левом берегу Амура подтоплено 83 дачи, в городской черте вода к приусадебным участкам и жилью пока не подошла. Все готовятся к волне паводка, которая может поднять уровень до семи метров, сообщает «Открытый город».

По данным администрации Хабаровска, при уровне Амура около 5-5,5 метра топит дачи и около двадцати домов на некоторых улицах. При опасном уровне около 6-6,5 метра начинается подтопление поселка Красная Речка и сильно топит дома на улицах Штормовой и Правобережной.

Чтобы защитить Индустриальный район Хабаровска от подтопления, в прошедшие выходные начали засыпать инертными материалами ворота дамбы, которая перекроет 10-метровый уровень. В работе задействована часть техники со строительства первой на Дальнем Востоке скоростной автодороги «Обход Хабаровска». Около десятка большегрузных самосвалов перевозят грунт для отсыпки защитного сооружения.

Работы планируется завершить к 7 августа, когда начнет подходить основная волна паводка.

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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