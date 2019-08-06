В Белогорске семьям, пострадавшим от ЧС, организуют отдых в горпарке

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Семьям с детьми из поселка острова Старица и нескольких домов комплекса «Междуречье» устроят в Белогорске день семейного отдыха в городском парке. Решение об организации мероприятия для пострадавших от разлива реки Томь принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым.

«В кризисных ситуациях всегда необходима помощь в виде психологической разгрузки. Особенно детям, – говорит замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Городской парк Белогорска одно из мест, где можно отдохнуть всей семьей, что очень актуально для жителей поселка после пережитого стресса. Поэтому по решению главы для них и будет организован бесплатный централизованный выход в горпарк уже в эту субботу. Каждая семья получит абонемент стоимостью 1 350 рублей на 15 посещений разных аттракционов. Плюс, конечно, масса мероприятий ко Дню физкультурника. Эта поддержка для семей очень важна. И мы ее организуем».

Спонсором акции для белогорских подтопленцев выступил предприниматель, пожелавший остаться неназванным.