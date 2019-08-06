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В России из-за трудностей в бизнесе в 2019 году может произойти спад в экономике

В России из-за трудностей в бизнесе в 2019 году может произойти спад в экономике
Фото: pixabay.com

В текущем году всей российской экономике грозит спад. Это связано с тем, что малый и средний бизнес в России сокращается – снижается и количество работников, и число предприятий. Поэтому техническая рецессия в экономике страны может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

К такому выводу пришли эксперты Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого возглавляет федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. С аналитической запиской института ознакомился РБК.

В июне текущего года министр экономики Максим Орешкин предупредил о возможной рецессии в 2021 году из-за активного роста потребительского кредитования. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина с ним не согласилась, заявив, что кредиты обеспечивают рост потребления и экономики в целом.

Как отмечается в исследовании, Росстат по итогам первого квартала 2019 года оценил рост экономики в 0,5 % год к году. Эксперты института предполагают, что рост обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, в то время как анализ реестра субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует о снижении экономической активности.

По итогам первого полугодия 2019 года количество работников малых и средних предприятий сократилось на 1,6 % год к году (более чем на 257 тысяч работников). Количество малых и средних предприятий сократилось на 7–8 % год к году (на 18,2 тысячи малых предприятий и на 1,5 тысячи средних). В то же время количество сотрудников на микропредприятиях выросло на 6,7 % (460,5 тысячи человек).

Спад начался в августе 2018 года. Авторы документа считают, что резкое изменение численности сотрудников микро- и малых предприятий связано с тем, что часть малых предприятий перешла в разряд микропредприятий.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», – резюмируют эксперты института.

Рецессия в России уже началась, уверен доцент РАНХиГС Олег Филиппов. «Это полугодие – по ряду отраслей это четко видно – самое худшее с кризиса 1998 года. Граждане становятся все больше неплатежеспособны. Количество сделок по распродаже предприятий малого и среднего бизнеса их владельцами в этом году превысило результат за последние восемь-девять лет», – заявил он.

По мнению Филиппова, небольшой рост экономики может быть в итоге продемонстрирован за счет крупного иностранного бизнеса или госсектора. А малый и средний бизнес начинает постепенно превращаться в микропредприятия, которые могут хоть как-то конкурировать за счет упрощенной системы налогообложения и сокращения персонала до предела. Ужесточение налоговой нагрузки, в частности повышение НДС, очень сильно задавило бизнес, напомнил эксперт.

Скатывание малого и среднего бизнеса в рецессию видно невооруженным глазом, утверждает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Главным образом это происходит за счет вымирания малого бизнеса в торговле.

«Традиционно большая часть малых компаний в России – это малый торговый бизнес. В последнее время из-за агрессивного развития сетевой розницы практически ежедневно закрываются маленькие магазинчики, и на их место становятся сетевые», – отметил он.

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#бизнес #экономика

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Комментарии
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  • moon

    moon
    1 час назад

    Капитализм однако...

    Маркс и Энгельс рулят.

    Сколько раз нужно разрушить и набить карманы, чтобы поумнеть?

  • moon

    moon
    1 час назад

    Капитализм однако...

    Маркс и Энгельс рулят.

    Сколько раз нужно разрушить и набить карманы, чтобы поумнеть?

  • B-52

    B-52
    1 час назад

    А был подъем?

  • не люблю

    не люблю
    58 минут назад

    да драть надо налоги с этих бизнесов, простым людям денег не хватает

  • Леденец с волосами

    Леденец с волосами
    49 минут назад

    не люблю

    да драть надо налоги с этих бизнесов, простым людям денег не хватает



    Дяденька, половина (как минимум)простых людей работают на частный бизнес.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    42 минуты назад

    А царь в курсе? В его выступлениях, где бы они не звучали: "у нас в стране выросли показатели...(ВСЕГО(!)), уровень жизни россиян улучшается, зарплаты-пенсии растут и замечу, включая работающих пенсионеров, им с 1 августа была произведена индексация... и т.д. бла-бла-бла". А в итоге - рецессия...

  • Алиса65

    Алиса65
    26 минут назад

    А чего ещё ждать? Капитал за наши недра давно за границей, детки и виллы там же, вот и сами потихоньку сваливают. Выкачали, что можно из советских предприятий, что же здесь делать. Рабочие частично вымерли, частично спились, частично работают в других странах. Вывод - России пришёл песец.

  • УГА

    УГА
    9 минут назад

    Вот и прорыв без времени на раскачку.

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