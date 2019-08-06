Чекунду могут частично подтопить, чтобы спасти от паводка Хабаровск

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Село Чекунда, которое находится на реке Бурее в Хабаровском крае, могут частично подтопить, чтобы не допустить паводок в Хабаровске. Об этом сообщил начальник ГУМЧС по региону Олег Волынкин на заседании комиссии по ЧС.

Чекунда располагается выше по течению реки от Бурейской ГЭС, там проживают около 200 человек. Из-за дождей в минувшие выходные приток воды в водохранилище ГЭС вырос до 6-8 кубометров в секунду. Амурское БВУ приняло решение об увеличении сбросов с ГЭС с 3,5 тысячи до 5 тысяч кубометров в секунду.

Если уровень воды в водохранилище достигнет 256 метров, то начнется подтопление села Чекунда. До этой отметки осталось 70 сантиметров. Между тем сбросы на уровне 5 тысяч кубометров в секунду влияют на гидрологическую остановку на реке Амур: у сел Еврейской АО повышение уровня воды составляет от 25 до 50 сантиметров, у Хабаровска – до 15 сантиметров, сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем во вторник дожди по северным районам Хабаровского края, в том числе по Верхнебуреинскому району. Решение по увеличению сброса до 5 тысяч кубометров в секунду на ГЭС было сделано для того, что, если подойдет гребень по Бурее, чтобы у нас не происходил транзитный сброс. Если пойдет транзитный сброс, мы попали бы в третью волну паводка, которая увеличила бы объем воды, которая пойдет на Хабаровск. Считаем, что решение Амурского БВУ было верным. Будем моделировать ситуацию в отношении того, какой будет приток и сколько необходимо сбрасывать. Если речь пойдет том, чтобы частично подтопить Чекунду, но не дать возможности подтопления Хабаровска, значит, будем выходить с этим предложением», – сообщил Волынкин.

Он отметил, что в случае частичного подтопления Чекунды вода зайдет на территорию двух улиц и кладбища.

Как сообщало Амур.инфо, Чекунде угрожал паводок после схода оползня в Бурею в декабре 2018 года. В русле реки образовалась перемычка, которая преграждала путь воде в водохранилище Бурейской ГЭС. Уровень воды у села начал повышаться. В феврале Минобороны РФ серией взрывов разрушила часть оползня, восстановив течение реки. Угрозу подтопления Чекунды сняли, но власти региона заявили о необходимости переселить ее жителей. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о расселении села. Сейчас оползень не влияет на уровень воды у села.

На территории Хабаровского края объявлен режим ЧС из-за угрозы паводков. Уровень Амура у Хабаровска может достигнуть 600 сантиметров, что считается опасным для города. В понедельник он превысил 440 сантиметров.