Пострадавшим от наводнения выплатили более 7 миллионов рублей

Деньги положены жителям, которые во время наводнения потеряли жизненно важное имущество или утратили единственное жилье. Выплаты составляют 10 и 30 тысяч рублей соответственно.

На сегодня пострадавшим от ЧС выплачено уже 7 миллионов 470 тысяч рублей. 56 граждан получили по 30 тысяч рублей, 579 человек – по 10 тысяч. Всего поступило 1 110 заявлений, информирует пресс-служба министерства социальной защиты населения.

На получение адресной социальной помощи граждане могут претендовать независимо от того, пострадало жилое помещение в результате выпавших осадков либо от разлива рек, сообщили в ведомстве.

В свою очередь губернатор поручил ускорить работу по предоставлению выплат населению. Об этом Василий Орлов сказал на очередном заседании КЧС. Особое внимание глава региона попросил уделить семьям, где есть несовершеннолетние дети. Было принято решение выделить по 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

По данным министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексея Венглинского на сегодня поступило всего 15 пакетов документов на выплаты для детей из Тамбовского, Свободненского, Мазановского и Октябрьского районов. Собрать пакет документов многим пострадавшим от ЧС сложно из-за того что утеряны свидетельства о рождении детей. Прокурор области Руслан Медведев поручит сотрудникам прокуратуры на местах содействовать жителям в решении этой проблемы.

Также для оказания материальной помощи в муниципалитетах подготовили 515 пакетов документов по затопленным приусадебным участкам. Часть документов еще на проверке. В данном случае выплаты будут осуществляться по линии министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

На территориях, где введен режим ЧС, заявления принимают по всех территориальных управлениях соцзащиты. Пункты приема документов для жителей Мазановского и Селемджинского районов, эвакуированных во время паводка, открыты в Благовещенске, Белогорске и Свободном. Подать документы на оказание материальной помощи в связи с причинением ущерба жители этих двух затопленных районов могут по следующим адресам:

г. Благовещенск: ул. Северная, д. 186, каб. № 106. Телефон: 8 (4162) 225-842. Режим работы: ежедневно с 09:00 до 17:00.

г. Белогорск: ул. Гагарина, д. 17, каб. № 1, 4, 10. Телефон: 8 (416 41) 3-51-43. Режим работы: в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в выходные дни с 09:00 до 17:00.

г. Свободный: ул. 40 лет Октября, д. 92, каб. № 101. Телефоны: 8 (41643) 5-51-10, 8 (41643) 5-51-11, 8 (41643) 5-51-16. Режим работы: ежедневно с 08:00 до 17:00.

Помощь получат и амурчане, в чьи дома вода зашла выше уровня пола. Деньги будут выплачены из резервного фонда региона – по 30 тысяч рублей на одно домовладение. Средства планируется перечислить в муниципалитеты, которые распределят деньги между жителями. По предварительным данным, в Благовещенске такую помощь получат 67 человек, в Магдагачинском районе – 6 человек, в Тамбовском районе – 3 человека, в Октябрьском районе – 1 человек, в Зее – 4 человека, в Сковородине – 8 человек.

Также выплаты получат 57 жителей Благовещенска, чье имущество пострадало от паводка. Для них будет выделена субсидия в размере 1 миллион 700 тысяч рублей.

Подробную информацию по вопросам социальных выплат амурчане могут получить по телефону 112. На вопросы жителей отвечают представители Амурского центра ГЗ и ПБ, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области, амурского министерства юстиции и фонда социального страхования.