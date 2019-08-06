Илон Маск «заметил» королеву Великобритании в «Телепузиках»

Фото: скриншот Twitter.com

Долларовый миллионер Илон Маск придумал новый вирусный мем, который высмеивает внешний вид королевы Великобритании. Мем с участием Елизаветы II обретает все большую популярность в Твиттере.

Маск опубликовал обложку из мультсериала «Телепузики», присоединив к нему коллаж из фотографий британской королевы в одежде таких же цветов, какими известны персонажи шоу.

Пользователи соцсети оценили шутку и предложили новые варианты, в которых стали фигурировать Ангела Меркель, группа Queen, а также автор мема – Илон Маск.

Американский предприниматель Илон Маск известен своими шутками в Интернете. Миллиардер также часто общается с пользователями, в том числе и на русском языке.