Житель Амурской области обворовал арендаторов квартиры в Воронеже

В Воронеже полицейскими задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи. Им оказался 28-летний житель Амурской области. Он уже дал признательные показания.

Воронежским полицейским поступило заявление от мужчин 32 и 43 лет о совершении квартирной краже. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место. Установлено, что с 25 по 27 июля неизвестный проник в арендованную потерпевшими квартиру и украл инструменты, телефоны, а также банковскую карту, с которой впоследствии было похищено 10 000 рублей.

Оперативники установили, что деньги со счета злоумышленник снимал в различных сетевых магазинах. Из помещений торговых точек были изъяты записи с камер видеонаблюдения, по которым установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение грабежа 28-летний житель Амурской области, временно проживающий в Воронеже. Его задержали.

В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что ранее указанную квартиру арендовали его знакомые, у которых он украл ключи. Через некоторое время он пришел и совершил хищение имущества новых постояльцев. Полицейские в ходе проведенного обыска изъяли похищенное.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщает главное управление МВД России по Воронежской области.