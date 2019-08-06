Пожилая Амурчанка лишилась почти 200 тысяч, пытаясь продать дом через Интернет

Жительница Амурской области, 1962 года рождения, лишилась крупной суммы денег, когда пыталась продать дом через сайт бесплатных объявлений. После размещения объявления на нее вышла мошенница, которая представилась покупателем.

Она сообщила, что хочет приобрести дом и готова внести задаток, переведя деньги на банковскую карту. Для этого «покупатель» попросила сообщить ей номер банковской карты и паспортные данные амурчанки. Женщина продиктовала по телефону необходимую информацию.

После чего мошенница предложила ей пройти в ближайший банкомат, чтобы она смогла перевести предоплату ей на карту.

«Вставив банковскую карту в банкомат, амурчанка выполнила ряд манипуляций, указанных злоумышленницей. «Покупатель» сказала, что ошиблась и перевела сумму больше, чем договаривались и разницу необходимо ей вернуть. После чего потерпевшая под диктовку незнакомки стала «возвращать» денежные средства. В итоге со счетов потерпевшей было списано 190 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что её обманули, обратилась в полицию», – сообщает УМВД России по Амурской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти тех, кто причастен к этому преступлению.

В полиции напоминают амурчанам, что нужно быть внимательными при совершении сделки купли-продажи через сайты бесплатных объявлений. Если неизвестные по тем или иным причинам пытаются выяснить личные данные – номер и код банковской карты, расчетного счета и так далее, ни в коем случае нельзя сообщать такую информацию, так как разглашение этих сведений ставит под угрозу финансовую безопасность человека.

В случае совершения мошеннических действий, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонц: 02 (102 – по мобильному телефону).