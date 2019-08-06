Пострадавшим от наводнения в Белогорске начинают выплачивать компенсацию

Жители Белогорска, чье имущество пострадало в результате разлива Томи, подали 130 заявлений на получение материальной помощи из средств городского бюджета. По решению главы города выплаты получат те, кто не сможет рассчитывать на помощь от региона. В большей части это жители дачного комплекса «Междуречье».

Вместо одного ранее обозначенного пункта приема документов (в администрации города), организован второй – в управлении по делам ГО и ЧС. Специалисты намерены в кратчайшие сроки принять всех пострадавших и сделать первые выплаты.

«По решению главы города, помощь из резервного фонда городского бюджета получат все пострадавшие, чьи домовладения находятся на затопленных территориях в границах города, – рассказала начальник общего отдела Людмила Шаптала. – Материальная помощь за утрату урожая в одном домовладении составит 10 тысяч рублей. При этом владельцы приусадебных, дачных участков, пострадавших в результате разлива Томи, будут обеспечены 150 килограммами овощей: картофель (100 килограммов), капуста (20 килограммов), свекла (15 килограммов), морковь (10 килограммов)».

Для получения денежной выплаты собственникам необходимо предоставить пакет документов. Подать заявление можно в рабочие дни в общий отдел администрации (улица Гагарина, дом 2, кабинеты 113 и 115), а также в управлении по делам ГО и ЧС (улица Калининская, 57, телефон 2-18-44).

В числе документов на получение выплат заявление на оказание материальной помощи в связи с утратой урожая вследствие чрезвычайной ситуации в Белогорске, копия паспорта, копия СНИЛС, копия ИНН, копия правоустанавливающего документа на земельный участок, реквизиты банковского счета.