На севере Амурской области осадков не ждут: прогноз погоды на 6 августа

Фото: Амур.инфо

В южных и центральных районах Амурской области 6 августа переменно облачно, местами небольшие кратковременные дожди. На севере преимущественно без осадков.

Ветер северный, северо-восточный дует со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха – 20...25, на севере – 22...27 градусов. В Благовещенске переменно облачно, небольшой кратковременный дождь. Скорость северо-восточного ветра составляет 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 20...22 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова