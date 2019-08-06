Житель Владивостока поехал в Амурскую область на велосипеде и пропал

Полицейские разыскивают пропавшего жителя Владивостока Андрея Романовича Козицова. В местное отделение полиции поступило заявление от женщины о том, что 4 июля ее 31-летний брат ушел из дома и пропал. Мужчина собрал вещи и оставил записку, в которой написал, что поехал в Амурскую область на велосипеде.

В настоящее время местонахождение мужчины неизвестно. На связь с родными житель Владивостока не выходит. Личный состав органов внутренних дел Приморского края ориентирован на розыск мужчины. Известно, что пропавший – уроженец села Албазино Амурской области.

На вид ему 30-35 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко подстрижены, лицо европейского типа. Был одет в демисезонную ветровку темного цвета с красным воротником, футболку в зелено-белую полоску, брюки джинсовые синего цвета, кроссовки черного цвета.

Особые приметы: на лице жировики, на левом запястье с внешней стороны шрам от удара топором, на правом боку под ребрами шрам в виде звездочки. При себе имел черный рюкзак с вещами, гражданский паспорт, велосипед.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку по телефонам: дежурная часть 8 (423) 226-7171; для звонка с мобильного телефона –102, отдел уголовного розыска 8 (423) 226-92-47.