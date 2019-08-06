Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:06 0

Житель Владивостока поехал в Амурскую область на велосипеде и пропал

Житель Владивостока поехал в Амурскую область на велосипеде и пропал

Полицейские разыскивают пропавшего жителя Владивостока Андрея Романовича Козицова. В местное отделение полиции поступило заявление от женщины о том, что 4 июля ее 31-летний брат ушел из дома и пропал. Мужчина собрал вещи и оставил записку, в которой написал, что поехал в Амурскую область на велосипеде.

В настоящее время местонахождение мужчины неизвестно. На связь с родными житель Владивостока не выходит. Личный состав органов внутренних дел Приморского края ориентирован на розыск мужчины. Известно, что пропавший – уроженец села Албазино Амурской области.

На вид ему 30-35 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, коротко подстрижены, лицо европейского типа. Был одет в демисезонную ветровку темного цвета с красным воротником, футболку в зелено-белую полоску, брюки джинсовые синего цвета, кроссовки черного цвета.

Особые приметы: на лице жировики, на левом запястье с внешней стороны шрам от удара топором, на правом боку под ребрами шрам в виде звездочки. При себе имел черный рюкзак с вещами, гражданский паспорт, велосипед.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку по телефонам: дежурная часть 8 (423) 226-7171; для звонка с мобильного телефона –102, отдел уголовного розыска 8 (423) 226-92-47.

Просмотров всего: 293

#происшествия

распечатать


Наводнение 2019

6 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
Наводнение 2019

В Китае боятся второй волны паводка на Амуре
Наводнение 2019

5 августа 16 часов: уровень воды в реках Приамурья

В России и мире

Ребенок сбежал из детского сада на игрушечной машинке
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь