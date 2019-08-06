6 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
В районе села Иннокентьевка Амурской области 6 августа ожидается повышение уровня воды. Подъем на 20 сантиметров отмечается и в Норске. Но через сутки уровень снизится на 15 сантиметров, сообщили на заседании КЧС в областном правительстве.
На территории области остаются подтопленными 30 жилых домов (за сутки –24), 1 152 приусадебных участка (за сутки +42), эвакуировано 2 389 человек, в том числе 822 ребенка. На территории области действует 4 ПВР, в которых размещены эвакуированные.
Уровни воды в амурских реках на 8:00 6 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ
|
ОГЯ
|
Уровень 2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 154
|
+2
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 211
|
+5
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 204
|
-7
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 273
|
+2
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 269
|
+5
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 434
|
-50
|
510
|
700
|
800
|
822
|
517
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 755
|
-57
|
730
|
1050
|
1100
|
1144
|
841
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 621
|
-32
|
500
|
700
|
950
|
924
|
659
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 595
|
-15
|
580
|
650
|
750
|
833
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 888
|
+9
|
640
|
850
|
930
|
1083
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 367
|
+15
|
450
|
550
|
620
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 440
|
-10
|
500
|
650
|
700
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 739
|
-20
|
780
|
900
|
970
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 632
|
-58
|
560
|
660
|
730
|
819
|
767
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 468
|
-58
|
450
|
600
|
720
|
819
|
561
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 612
|
+6
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 405
|
+8
|
300
|
350
|
400
|
в 2016 428
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 705
|
-4
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 71
|
+3
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 144
|
-16
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 464
|
-45
|
450
|
650
|
700
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 580
|
+14
|
580
|
600
|
700
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 312
|
+37
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 300
|
+20
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 292
|
-8
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 497
|
-2
|
500
|
650
|
800
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 136
|
-44
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 286
|
-7
|
180
|
300
|
350
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