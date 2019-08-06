6 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

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На территории области остаются подтопленными 30 жилых домов (за сутки –24), 1 152 приусадебных участка (за сутки +42), эвакуировано 2 389 человек, в том числе 822 ребенка. На территории области действует 4 ПВР, в которых размещены эвакуированные.

Уровни воды в амурских реках на 8:00 6 августа