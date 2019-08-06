Бурейская ГЭС увеличивала сбросы из-за дождей

Из-за паводка на притоках реки Буреи Бурейская ГЭС в Амурской области увеличила сбросы до 5 тысяч кубометров в секунду. Это связано с большим притоком воды в водохранилище из-за дождей, сообщила на заседании комиссии по ЧС и. о. руководителя Амурского бассейнового водного управления Росводресурсов Елена Айраксинен.

«В этом году Бурейское водохранилище аккумулировало паводок, который шел в июле, поэтому его емкость невелика. Действующий режим – 5 тысяч кубометров в секунду 31 июля нами был снижен до 3,5 тысячи кубометров, чтобы нивелировать гребень паводка, который по расчетам должен был подходить к Хабаровску, накладываясь на сбросы с Бурейской ГЭС. Со 2 августа в Бурейское водохранилище шли притоки на уровне 6-8 тысяч кубометров в секунду, поэтому обстановка не позволила держать пониженные сбросы, и водохранилище работает в предыдущем режиме 5 тысяч кубометров в секунду», – сказала Елена Айраксинен.

Она отметила, что такой объем сбросов влияет на гидрологическую обстановку на Амуре у Хабаровска, прирост уровня воды при таких сбросах составит 10-15 сантиметров. Большее влияние сбросы оказывают на населенные пункты Еврейской автономной области, которая находится выше по течению Амура. Так, у села Иннокентьевка, которая находится в устье Буреи, притоки с ГЭС дают повышение уровня на полметра, при продвижении вниз по течению у села Пашково это около 30 сантиметров, у Нагибова – 25 сантиметров, пишет РИА Новости.

По словам Айраксинен, водохранилище практически наполнено, дальнейшее его наполнение и превышение отметки в 256 метров может привести к началу подтопления села Чекунда в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. До этой отметки осталось 70 сантиметров.

«Если объем притока в водохранилище, согласно прогнозам, сохранится на уровне 5 тысяч кубометров, то поддерживая такой же уровень сброса, можно освободить емкость для августовского паводка. Но при уровне притока 6-8 тысяч кубометров в секунду эти 70 сантиметров заполнятся за двое суток», – сказала Елена Айраксинен.

Она также отметила, что в водохранилище Зейской ГЭС в этом году поступают небольшие притоки воды, поэтому холостых сбросов не проводится, на гидрологическую обстановку на Амуре оно влияния не оказывает.