Наводнение нанесло Приамурью ущерб примерно на 3,5 миллиарда

По предварительным данным, из-за паводка Амурской области нанесен ущерб в несколько миллиардов рублей. И это не окончательные данные. Пострадали люди, потерявшие дома и имущество, колоссальные убытки терпят аграрии.

«Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 миллиарда рублей. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Но это неокончательная сумма ущерба, комиссии продолжают подсчитывать потери», – прокомментировал глава области Василий Орлов.

В регионе от паводковых вод и проливных дождей пострадало более 169 тысяч гектаров посевов. Только аграриям стихия, по предварительным данным, нанесла ущерб на 1,5 миллиарда рублей.

Из областного бюджета выделяются средства на выплаты пострадавшим от паводка амурчанам: по 10 тысяч рублей в связи с утерей жизненно важного имущества и по 30 тысяч рублей – за утерю единственного жилья. Кроме того, по 10 тысяч рублей выплачивается семьям подтопленцев на каждого несовершеннолетнего ребенка.