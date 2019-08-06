Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:19 7

Наводнение нанесло Приамурью ущерб примерно на 3,5 миллиарда

Наводнение нанесло Приамурью ущерб примерно на 3,5 миллиарда

По предварительным данным, из-за паводка Амурской области нанесен ущерб в несколько миллиардов рублей. И это не окончательные данные. Пострадали люди, потерявшие дома и имущество, колоссальные убытки терпят аграрии.

«Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 миллиарда рублей. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Но это неокончательная сумма ущерба, комиссии продолжают подсчитывать потери», – прокомментировал глава области Василий Орлов.

В регионе от паводковых вод и проливных дождей пострадало более 169 тысяч гектаров посевов. Только аграриям стихия, по предварительным данным, нанесла ущерб на 1,5 миллиарда рублей.

Из областного бюджета выделяются средства на выплаты пострадавшим от паводка амурчанам: по 10 тысяч рублей в связи с утерей жизненно важного имущества и по 30 тысяч рублей – за утерю единственного жилья. Кроме того, по 10 тысяч рублей выплачивается семьям подтопленцев на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Просмотров всего: 410

#наводнение #областная власть #финансы

распечатать


Наводнение 2019

6 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
Наводнение 2019

Бурейская ГЭС увеличивала сбросы из-за дождей
Наводнение 2019

На спецсчет для пострадавших от паводка в Амурской области перевели 128 тысяч рублей
Наводнение 2019

Возле Норска снова растет уровень воды
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Король Иштван

    Король Иштван
    1 час назад

    спасибо за огромную помощь

  • ay

    ay
    1 час назад

    Надо было на аналогичную сумму строить защитные гидротехнические сооружения. Долговременные. Но, временщикам во власти этого не понять.

  • Король Иштван

    Король Иштван
    52 минуты назад

    надо углублять русла рек

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    20 минут назад

    О, диванные эксперты подтянулись!

  • Король Иштван

    Король Иштван
    18 минут назад

    имеем право на своё мнение

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    17 минут назад

    Ну да, показывать публично свою глупость не запрещено!

  • Король Иштван

    Король Иштван
    16 минут назад

    все губернаторы временщики-им наплевать на область

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь