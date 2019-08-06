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сегодня, 09:09 0

На спецсчет для подтопленцев Амурской области перевели 128 тысяч рублей

На спецсчет для подтопленцев Амурской области перевели 128 тысяч рублей

В правительстве региона открыт счёт, по которому все желающие могут оказать финансовую помощь. Деньги пойдут на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, возникшей из-за наводнения.

Губернатор области Василий Орлов обратился к ПАО «Сбербанк» с предложением отменить комиссию при перечислении добровольных пожертвований физическими лицами. Руководство банка приняло положительное решение по этому вопросу. Физические лица, которые через счёт оказывают пожертвования для пострадавших от паводка, освобождены от уплаты комиссии.

По данным на 5 августа, на счёт поступило 128 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Финансовую помощь можно оказать по реквизитам:

  1. получатель: минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861)
  2. ИНН 2801102671
  3. КПП 280101001
  4. БИК 041012001
  5. Банк Отделение Благовещенск
  6. Счет 40302810600004000001
  7. ОКТМО 10701000
  8. КБК 000 0000 0000000 000 000

Назначение платежа: добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.

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#губернатор #наводнение #областная власть

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