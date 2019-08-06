Возле Норска снова растет уровень воды

В областном правительстве прошло очередное заседание КЧС, на котором обсудили текущую паводковую обстановку в Амурской области. Гидрологический прогноз озвучил директор Амурского ЦГМС Виталий Соловьев. В двух южных районах ожидается увеличение уровней воды.

«Неблагоприятные явления сохраняются на реке Амур в районе села Иннокентьевка, по прогнозу на завтра ожидается повышение уровня воды. Подъем воды отмечается в Норске на 20 сантиметров, через сутки вода опустится на 15 сантиметров. Спад воды фиксируется в районе сел Суражевка, Малая Сазанка, Мазаново, Белогорье», – доложил присутствующим Виталий Соловьев.

Согласно данным гидрологов, в районе села Иннокентьевка Архаринского района уровень воды на 12 часов 5 августа составил 883 сантиметра. это выше отметки неблагоприятного явления на 33 сантиметра (пойма=640 сантиметров, НЯ=850 сантиметров, ОЯ=930 сантиметров).

В настоящее время в регионе отработаны действия по возможному увеличению уровня воды в реках Бурейского и Архиринского районов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

57 человек в понедельник, 5 августа, отправились в села Северное и Иннокентьевка Архаринского района, чтобы помогать возводить берегоукрепительные сооружения. Ведутся работы по обустройству дамб. Организацией работ на месте руководит министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.

На территории области остаются подтопленными 30 жилых домов (за сутки –24), 1152 приусадебных участка (за сутки +42), эвакуировано 2 389 человек, в том числе 822 ребенка. На территории области действует 4 ПВР, в которых размещены эвакуированные.

О последствиях паводка на дорожно-транспортной сети области доложил министр транспорта Александр Зеленин.

На данный момент подверглось разрушению и находится под наблюдением дорожных организаций 11 мостов и 132 участка дорог регионального значения. Из них на 19 участках проезд для транспортных средств закрыт, на остальных движение автотранспорта затруднено или осуществляется по одной полосе. Дорожными организациями на сегодняшний день восстановлены проезды на 41 участке автомобильных дорог.

Губернатор Василий Орлов отметил необходимость скорейшей выплаты мер соцподдержки амурчанам, которые из-за паводка лишились своего имущества, особенно это касается семей с несовершеннолетними детьми.

Ранее было принято решение о выделении 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семьях, пострадавших от паводка.

«Сегодня поступило всего 15 пакетов документов на несовершеннолетних детей из Тамбовского, Свободненского, Мазановского и Октябрьского районов», – сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

Руководитель региона поручил министерству социальной защиты активно включиться в работу и всеми средствами оказать содействие муниципалитетам при формировании документов на предоставление выплат амурчанам.

Уточняется, что она из главных причин, которые тормозят процесс сбора данных о пострадавших, – отсутствие у пострадавших свидетельств о рождении детей.

Прокурор Приамурья Руслан Медведев поручил сотрудниками прокуратуры на местах оказать содействие в этом вопросе.

Также для оказания материальной помощи в администрациях сформировано 692 пакета документов по подтопленным домам и 515 документов по приусадебным участкам. На проверке находятся 137 документов на приусадебные участки жителей Селемджинского района.

По линии министерства социальной защиты области оказана адресная социальная помощь в размере более 7,4 миллиона рублей.

«Сегодня в течение дня средства были переданы 39 жителям поселка Февральское, завтра планируется провести выплаты в селе Норск. Документы на выплату средств для 54 детей будут направлены в министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности завтра», – сообщил глава Селемджинского района Мухамед Беков.

Кроме того, в регионе продолжается работа по ликвидации последствий паводка, проведена дезинфекция 1055 объектов, за сутки обработали 316 объектов, из которых 281 – частные дома. В течение дня просушено 35 домов, завезено 100 тонн ПГС для подсыпки придомовых территорий, откачана вода из подполья в 16 домах и 25 септиков, вывезено 53 м3 мусора.

Для проведения дезинфекции в Мазановском районе сегодня направлена 1 тонна дезинфицирующих средств и 5 мотопомп, дополнительно 15 помп будет направлено через 2 дня.