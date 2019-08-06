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Благовещенских реконструкторов пригласили сняться в историческом фильме

Благовещенских реконструкторов пригласили сняться в историческом фильме

Автор исторического фильма «Албазинские скаски» и руководитель проекта «Албазинская археологическая экспедиция» Андрей Черкасов будет снимать в Приамурье второй исторический фильм. Он расскажет о событиях XIX века. На съемки планируют пригласить благовещенских реконструкторов.

В фильме автор будет добиваться максимальной приближенности к эпохе. Как и в «Албазинских скасках», наряду с историческим повествованием, будут присутствовать воссозданные эпизоды из жизни исторических личностей. Для того, чтобы члены клубов исторической реконструкции могли подготовить костюмы и вооружение, Андрей Черкасов пригласил в Благовещенск Игоря Пахомова, представителя Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России», специалиста по истории и исторической реконструкции XVII века. Он провел в Амурском областном краеведческом музее имени Г. С. Новикова-Даурского интерактивную лекцию «Одежда и вооружение служилых людей XVII века». Она была организована фондом социально-ориентированных проектов и программ «Петропавловск».

В мероприятии приняли участие благовещенские историки и члены нескольких реконструкторских клубов, около 30 человек.

Игорь Пахомов продемонстрировал образцы одежды, дал советы о выборе тканей и фурнитуры, чтобы все было максимально приближено к исторической стилистике. Отдельно он затронул частые несоответствия, которые допускают реконструкторы.

«Это – образ “начального человека”. На мне красный кафтан, головной убор, расшитый жемчугом. В костюме XVII века не было карманов. Все на поясе: кинжал, ложка. На ногах – чулки вязаные. Сапоги были распространены, их носили, прежде всего, всадники. Благодаря тем раскопкам, которые ведет Андрей Черкасов, мы можем знать, во что были одеты албазинцы», - рассказал Игорь Пахомов.

Новый фильм Андрея Черкасова будет связан с такими именами, как Невельской, Муравьев-Амурский, Святитель Иннокентий.

Подробнее о встрече можно прочитать в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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#Дальний Восток #история #культура

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