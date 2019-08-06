На автодорогу Благовещенск – Свободный нанесли шумовые полосы

Фото: Правительство Амурской области

На кольцевой развязке (30 километр) автомобильной дороги регионального значения Благовещенск – Свободный для предупреждения ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения установили шумовые полосы. Работы провел «Амурупрадор».

Шумовые полосы представляют собой ряд поперечных неровностей на проезжей части, вызывающих вибрацию элементов подвески транспортного средства и увеличение шума колес. При наезде водителя на шумовую полосу вибрационное и шумовое воздействие способствует повышению его внимания к дорожной ситуации, предупреждая о приближении к опасному участку дороги.

«Учитывая возросшую интенсивность на подъездах к кольцевой развязке по направлениям в Свободный, Благовещенск и Белогорье, возникла необходимость принятия дополнительных мер для безопасности дорожного движения. Шумовые полосы нанесены поперек проезжей части перед теми участками, где необходимо снизить скорость.

Такой вид разметки призван разбудить водителя с помощью шума и вибрации, получив такой сигнал, он нажмёт на педаль тормоза, что позволит предотвратить возможность возникновения ДТП», – рассказал главный инженер, замначальника ГКУ «Амурупрадор» Дмитрий Долгий.

Отличительной чертой шумовых полос является их видимость, которая сохраняется при любой погоде. Также полосы отбивают свет фар, поэтому хорошо заметны в ночное время, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«Устройство шумовых полос на особо опасных участках приведет к снижению аварий на автодорогах нашей области. Места, где выполнена шумовая разметка, дополнительно оборудованы дорожными знаками, требующими соблюдение скоростного режима. Рекомендуем водителям быть внимательными при проезде данного участка дороги и соблюдать правила дорожного движения», ­– добавил Дмитрий.