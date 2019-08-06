Оксана Богодухова: мы не превращаем тверк в грязь и разврат

Если зайдете в Инстаграм, чтобы посмотреть профиль этой девушки, то увидите в нем очень много поп! Одни сочтут это развратом, другие увидят в видеороликах Оксаны Богодуховой тверк с интеграцией танцевальных движений. И люди всегда делились и будут делиться в отношении этой девушки на два лагеря, но она, несмотря ни на что, уже на протяжении многих лет продвигает тверк в консервативном Благовещенске. И не всегда все было так легко и просто. Почему – читайте в сегодняшнем материале.

– В шапке твоего инстаграм-профиля написано, что тебя зовут Оксана, но я слышала, что тебя называют и Ксюшей. Как так-то?



– Это все связано с моим детством: мои родные и близкие с рождения называли меня ласково Ксюшей. Так это имя ко мне и привязалось. Я к нему привыкла. Если, например, папа говорит мне «Оксана», значит, где-то я накосячила (смеется). Это имя какую-то строгость придает.

– У едва знакомых с тобой людей не случается диссонанс от того, что ты официально Оксана, но кто-то тебя называет Ксюшей?



– Случается. Для некоторых это разные имена. А вот часть моих девочек знает, что я все же люблю, когда меня называют Ксюшей.

– А если на улице окликнут, как понимаешь, что нужно отреагировать на Оксану или Ксюшу?



– Как-то интуитивно понимаю, что зовут меня. Если близкие произносят «Ксюша» – это, значит, к мне с нежностью. Но если услышу «Оксана», то тоже всегда реагирую.

– Твой Инстаграм привлекает внимание: во-первых, ты сама яркая девушка, а во-вторых, будем говорить откровенно, в нем много поп. Как часто на твои посты и сторис реагируют незнакомые люди?



– Очень часто. Бывает даже ужасными и из ряда вон выходящими сообщениями: присылают свои неприличные фото. Сразу таких блокирую. Пишут мне и «Выходи за меня замуж» (смеется). Есть люди, которые реагируют на каждую мою сторис – а это в день по несколько публикаций. И вот к каждой они пишут свой ответ.

– А девочки реагируют?



– Да, но они в основном пишут: «Какая классная фигура» или «Где купила платье?».

– Как твой муж относится к огромному вниманию в твою сторону?



– Ему нравится это (улыбнулась). Мой Инстаграм вообще от него начался. Мы когда начали встречаться, то мой ник был просто Богодухова Оксана, а он взял и просто переименовал меня в attagirl. Спросила, что это значит, а он ответил: «Я attaboy, а ты моя attagirl». И как-то всем мой новый ник понравился, я ездила на баттлы, участвовала в конкурсах и использовала его. Меня стали запоминать…

– У тебя в аккаунте слишком много тверка. Это твое основное направление?



– Нет, он, скорее, внимание больше привлекает. Я также веду и другие стили, а еще работаю с детьми, которые показывают большие результаты. На самом деле, занятия по тверку у меня проходят только два раза в неделю по часу, все остальное время отдаю другим стилям. Но почему все хотят говорить только о тверке?

– Наверное, потому что, как ты выразилась, он привлекает внимание. К слову, помню, когда тверк был на волне. Танцевали все кому не лень. Даже пару раз девочки пытались его продвигать в Благовещенске, но по итогу только тебе удалось закрепить в городе. Почему так?



– У нас кто-то этим еще занимался в городе, правда? Я не слышала такого. Вообще, если не получилось что-то закрепить, то это только от недостатка опыта и знаний. Я долго и много училась танцевать. Ездила на различные мастер-классы. И лет 7 назад увидела на них тверк. Даже не знала, что такое бывает. Начала в интернете искать о нем инфу, но тогда ее было очень мало. А потом начала в поездках на мастер-классах впитывать знания. Но я очень долго боялась продвигать тверк в Благовещенске.

– Почему боялась?



– Мне нужно быть уверенной в своих знаниях всегда, владеть информацией, которую выдаю девочкам, ОТ и ДО.

– Принято считать, что Благовещенск консервативен. А вот не боялась, что не примут в городе тверк?



– В самом начале все было очень ужасно. Когда публиковала видео в Инстаграме, то люди делились 50 на 50. Одни писали «фу», другие – «вау, классно». И ходили ко мне 3-4 девочки, 2 из которых мои подруги, одна сестра. И девочки тоже стеснялись заниматься тверком, так как почему-то общество автоматически было готово считать их девушками легкого поведения. Но на самом деле это не так. Мой муж, например, меня во всем поддерживает. Он знает, какая я и что лишнего не допущу. То, что я «трясу попой», как некоторые говорят, – ничего не значит. Это просто танец и все.

– Моралисты еще возникают у тебя на пути?



– Сейчас не так, как 2-3 года назад. Тогда вообще жесть какая-то была. Я прям чувствовала, как меня терпеть не могут. Но до последнего надеялась, что однажды люди поймут мое душевное состояние и что если девушка танцует тверк, то это не значит, что у нее все плохо со вниманием мужчин или в каких-то других аспектах жизни. Это не просто попотряс, как некоторые считают. Мы не превращаем тверк в грязь и разврат. Мы всегда стараемся, чтобы все было сексуально, вкусно, но в рамках приличия. И этому я учу своих девочек. Хотя у меня были моменты, когда приходили ученицы, которым потом пришлось отказывать в занятиях, так как я видела, что они могли в общественном месте перейти грань. Я делаю им замечание, а меня не слышат… А это ведь и мое имя они преподносят тогда в разврате. Сказала, что работать с ними не буду.

– Как удалось не опустить руки?



– Это все поддержка мужа Андрея. Были моменты, когда мне писали ТАКИЕ сообщения… Я читала их и плакала. А Андрей всегда повторял: «Ты очень крутая, ты – молодец».

– Когда начинала продвигать тверк в Благовещенске, были люди в твоем окружении, с которыми пути разошлись?



– Не помню такого. Помню, как многие смеялись надо мной. Многие, кстати, до сих пор в шоке, что столько времени прошло, а мои проекты все еще качают город. Многие смеялись, так как изначально же я танцевала только народные танцы, классику и контемп. Но я на окружение не обижалась. В какой-то момент мне стало все равно на чужое мнение – этот момент мне и помог.

– Когда ты поняла, что танцы – это твоя жизнь?



– В 7 лет меня мама привела в «Ровесники», но меня туда не взяли из-за возраста – слишком взрослая. А сейчас я тебе как педагог могу сказать, что 7 лет – еще не приговор. Ну, так вот, мама в итоге привела меня в «Конфетти», и я там осталась. Занималась до окончания школы. Был момент, когда хотела бросить все, но мама заставляла. А потом случился какой-то переломный момент – я это плохо помню – но, видимо, у меня начало получаться, так и осталась в танцах. В 11-м классе на последний звонок к нам зашла моя учительница начальных классов и сказала: «Где Оксана Богодухова, у меня для нее листочек?». В нем было написано то, что я хотела от жизни в первом классе. И я открыла, а там ничего не поменялось. Было написано: «От жизни хочу счастья и стать хАреографом». Подумала еще тогда, что ничего же не поменялось. Может, в какой-то из периодов хотела стать кем-то другим, но я этого не помню. После 11-го класса поступила в местный колледж культуры и потом еще обучалась в Хабаровске.

– С народных и классических танцев уйти больше в тверк… Как родители к этому отнеслись?



– Изначально папа не хотел, чтобы я вообще была хореографом, лучше – юристом. А мама говорила: «Мне без разницы, делай что хочешь». Потому что ее в свое время заставили учиться там, где она не хотела. В целом изначально у родителей было такое, что «не хочу смотреть», а когда поняли масштабы моего настроя, то стали полностью меня поддерживать. Вплоть до того, что привозят с отдыха мне всякие шортики и юбочки для занятий.

– Да, в плане масштабов ты реально молодец. Ты уже провела два концерта, и оба вызвали ажиотаж. А последний так вообще настолько, что твою афишу концертную содрали. Как отнеслась к этому, когда узнала?



– Не ожидала такого. Я предполагала, что некоторые меня не любят за то, каким я локомотивом пру, что у меня все получается, плюс не могут разгадать секрет – что же такого в этой Оксане Богодуховой, что у нее все получается? (смеется). Когда узнала про афишу, мне отчасти было неприятно. Но и в то же время было безразлично, так как мы повесили всего 2 афиши и билеты на тот момент уже были распроданы. Но сам факт пакости… Это некрасиво, но я не обиделась.

– Итак, что же по итогу такого в Оксане Богодуховой?



– Это любовь. Я очень люблю то, что делаю. Я не делаю ничего сверхъестественного, не делаю того, чего не может сделать любой другой. Это именно любовь. Она мною движет.

– Планы на переезд из Благовещенска в другой город есть?



– Когда я приехала с мастер-классами в Польшу, то организаторы, которые меня пригласили, сказали: «Ты слишком далеко живешь, мы хотим возить тебя в Европу, люди хотят ходить к тебе». У меня сердце в пятки ушло. Подумала еще: «Реально, почему я так далеко?». Тем не менее они же привезли меня в Польшу за свой счет… Может, прозвучит ужасно, но я понимаю, что город гибнет в плане хореографии. Я не понимаю хореографов, которые не повышают квалификацию в плане современной хореографии. Я постоянно хожу на мастер-классы и понимаю, что у нас уровень застрял. Я вот хочу, чтобы у нас танцы развивались достойно, не на уровне улиц, а именно как сильный сценический вариант. Мощь и сила танца – это то, что я хочу привезти с Запада к нам и закрепить. А взять бросить все и уехать – нет, я пока не готова.