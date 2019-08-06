Гороскоп 6 августа: Близнецы почувствуют уверенность в себе, Рыбы проявят решительность

Восход Солнца: 05:04

Заход Солнца: 20:06

Солнце в Льве.

Овен. Сегодня нельзя грустить и унывать, хотя вы почувствуете необъяснимую тревогу. Не занимайтесь домашними делами, отдохните в кругу семьи. Не увлекайтесь алкогольными напитками, так как возможны головные боли и плохое самочувствие. Рекомендуется надеть новую одежду, которая будет символом обновления и очищения.

Телец. Активный рабочий день. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая – с деятельностью вашего ближайшего окружения. Внутренняя собранность будет способствовать усилению авторитета у коллег и начальства. Рекомендуется сконцентрироваться на какой-то одной проблеме. Обратите внимание на здоровье детей.

Близнецы. Вас ждет обычный трудовой день, который может принести ощущение комфорта и уверенности в себе. Домашние и личные проблемы отодвинут на второй план дела и бизнес. Будьте внимательны к своей «половине». Ваше обаяние и почти детская непосредственность будут располагать к вам окружающих людей. К вечеру головная боль может вывести вас из строя, а потому лучше отдохните, откажитесь от визитов и не приглашайте гостей.

Рак. Неблагоприятный для общения день. Сегодня весьма вероятно возникновение сильного желания встретиться со старыми друзьями и знакомыми, возобновить прерванную ранее любовную связь. Откажитесь от этих встреч, так как возможны ревность, проблемы в семейных отношениях, ссоры или размолвка. Ваше нечуткое отношение, открытая грубость будут раздражать близких людей и приведут к скандалам.

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Лев. День символизирует сострадание и милосердие. На службе постарайтесь закрепиться на достигнутых позициях. Исключите финансовые операции, куплю-продажу. Полезно заниматься домашней работой, благоустройством дачного участка, работой на земле.

Дева. Звезды предупреждают: не следует переоценивать свои силы и пытаться навязать свое мнение друзьям или партнерам – вас могут неправильно понять. День не совсем удачен для решения каких-либо серьезных вопросов. Наведите порядок в доме. Сегодня ваш удел – тихое семейное счастье. Обратите внимание на детей: они любят вас и очень хотят, чтобы вы это заметили.

Весы. Эмоциональный всплеск в решении проблем, резкое высказывание или категоричность суждений могут помешать добиться успеха в любых делах.

Скорпион. Судьба вновь посылает Скорпионам испытания на твердость характера. Если вы выдержите проверку, то во второй половине дня общительность и личное обаяние заметно усилятся. Не исключено, что женщины-Скорпионы сумеют привлечь к своим проектам новых союзников, а мужчины-Скорпионы получат известие, которое позволит найти новый источник заработка.

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Стрелец. Благоприятный день для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы.Не стоит заниматься физической работой, делами, требующими сосредоточения и тщательности в исполнении. А самое приятное времяпрепровождение сегодня – в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу.

Козерог. Будьте внимательны сегодня. День может быть достаточно спокойным, но с неприятным оттенком негативных явлений предыдущих дней. Если вы сможете решить важные проблемы на работе, исправите старые ошибки, то во второй половине дня напряжение спадет, и все ваше внимание будет принадлежать собственному дому и семье.

Водолей. Возрастают духовные, творческие, сексуальные возможности. Появляется возможность переосмыслить накопленный опыт и наметить планы на будущее. День благоприятный для планирования, социальных контактов. Новые знакомства будут носить долговременный характер и могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе или финансовых поступлений.

Рыбы. В этот день влияние Меркурия на жизнь Рыб заметно слабеет. Возможны финансовые потери, ошибки и просчеты в делах, разногласия с начальством и сослуживцами. Однако не падайте духом – в конце концов конфликты разрешатся в вашу пользу. Будьте решительны. Активные действия положительно отразятся на делах и позволят добиться успехов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев