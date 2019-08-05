В Китае боятся второй волны паводка на Амуре

5 августа уровень воды в Амуре на отрезке от уезда Суньу, расположенного напротив Константиновского района Амурской области, уезда Цзяинь – напротив Облученского района ЕАО до города Тунцзян (напротив Ленинского района ЕАО) на 0,05-0,99 метра превысил критическую отметку.

Об этом сообщает Комитет по борьбе с паводком и засухой провинции Хэйлунцзян.

По данным речного управления провинции Хэйлунцзян, на всей протяженности китайско-российской границы от Хэйхэ до Фуюаня, местным речным и таможенным службам приказано принять комплексные меры, чтобы гарантировать безопасность навигации и личную безопасность граждан, несмотря неблагоприятные погодные условия.

По данным Метеорологического управления провинции Хэйлунцзян, с 5 по 7 августа в центральной и северной части провинции дожди продолжатся. Сильные дожди ожидаются в районе города Хэйхэ и уезда Сюнькэ на границе с Амурской областью.

Глава правительства уезда Сюнькэ, посетив 5 августа дамбы на Амуре, отметил, что уровень воды выше по реке начал снижаться только с 5 августа. Но, учитывая обильные осадки в уезде в последние дни, почва в бассейне Амура настолько пропиталась водой, что может возникнуть новый паводок.

В связи с этим глава уезда призвал чиновников следить за паводковой ситуацией, за уровнем воды в правых притоках Амура, которые протекают по территории уезда, координироваться и своевременно информировать экстренные службы в случае резкого подъема воды в пограничной реке, сообщает Biang.