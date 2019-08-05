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5августа
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Электрики восстанавливают воздушную линию в Мазановском районе

Электрики восстанавливают воздушную линию в Мазановском районе
Фото: Правительство Амурской области

Специалисты Амурских электрических сетей восстанавливают воздушную линию через реку Селемджу в Мазановском районе. Также они ремонтируют подстанцию и трансформаторные пункты.

«Сложный объект для проведения аварийно-восстановительных работ – линия 10 киловольт через реку, которая обеспечивает электричеством два поселка в Мазановском районе – Майский и Ивановский. В период паводка их не затопило, но смыло переходную опору через Селемджу. В субботу вертолетом была доставлена бригада и часть материалов, по земле пока проезд невозможен, настолько повреждены дороги. Временную опору из дерева вручную собрали наши специалисты на острове, сегодня приступили к подвеске провода. Это только первый этап аварийно-восстановительных работ. После схода воды будут обследованы все участки, подтопленные опоры необходимо будет укрепить – провести обваловку, трансформаторные пункты поднять выше уровня затопления.

В зимнее время, когда будут созданы необходимые условия, проведем работы по восстановлению в соответствии с проектным решением ВЛ – переход через реку Селемджу», – сообщил главный инженер Амурских электрических сетей Александр Воробьев.

По информации амурского правительства, в 13 селах Селемджинского и Мазановского районов, ранее оставшихся из-за большой воды без электричества, 3 и 4 августа электроснабжение восстановлено. Бригады Амурских электрических сетей продолжают работы на подстанции 35 киловольт «Угловая». Сейчас работают релейная служба, испытательная лаборатория, только после проверки всего оборудования подстанцию введут в работу.

Подтоплены 68 воздушных линий электропередачи (1 225 опор стоят в воде), 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 киловольт.

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