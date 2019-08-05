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На восстановление подтопленной школы в Норске нужно больше 8 миллионов

На восстановление подтопленной школы в Норске нужно больше 8 миллионов
Фото: pixabay.com

Министр МЧС России Евгений Зиничев провел заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Участие в нем в режиме видеоконференции принял губернатор Василий Орлов.

Основным вопросом стала подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года в регионах, подвергшихся подтоплению.

«На территории Амурской области подлежат приемке 455 организаций, осуществляющих образовательную деятельность. С начала дождевого паводка, с 21 июля, на территории Амурской области попали в зону опасных природных явлений 78 организаций образования. Планируем подготовить эти учреждения собственными силами. Приемка проводится до 15 августа. Существенно пострадал от наводнения один объект – школа в Норске. 2 августа вода из школы ушла, проводятся аварийно-восстановительные работы. Сметная стоимость работ ­– 8,5 миллиона рублей. Рассчитываем, что успеем подготовить школу к 1 сентября», – рассказал Василий Орлов.

Норская школа располагается на одном из наиболее высоких в селе мест. Во время прохождения гребня паводка здесь спасались люди, жили спасатели.

Всего в школе обучается 39 детей. Здесь в результате паводка был полностью затоплен спортивный зал (уровень воды достигал 1,6 метра), спортивное оборудование утрачено или повреждено. Двигатели школьной котельной, насосы вымокли и требуют капитального ремонта. Повреждено кафельное покрытие в коридорах, испорчен линолеум в классных комнатах, частично повреждены мебель и двери.

В 6 школах региона были открыты пункты временного размещения. 4 уже закрыты, и ведутся работы по подготовке учреждений к новому учебному году. Остальные будут освобождены до 12 августа, в течение 10 дней проведены все работы для своевременного начала учебного года.

На территории Приамурья восстанавливают маршруты, по которым осуществляется подвоз детей в школы. 25 маршрутов из 263 восстанавливаются после подтопления. Работы планируется завершить до 25 августа, сообщается на сайте амурского правительства.

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#наводнение #областная власть #транспорт #финансы

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