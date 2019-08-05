Юные футболисты Благовещенска могут побороться за футбольную площадку для своего города

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Благовещенское управление по физической культуре, спорту и делам молодежи совместно с Амурским футбольным союзом объявили прием заявок на участие в муниципальном этапе чемпионата по дворовому футболу «Уличный красава». Соревнования пройдут в Благовещенске 24 и 25 августа на стадионе «Юность».

К участию в футбольных матчах приглашаются команды в двух возрастных подгруппах: младшая подгруппа (14-15 лет), старшая подгруппа (16-17 лет).

Обязательным критерием допуска команд к участию является электронная регистрация. Зарегистрировать команду можно на сайте уличныйкрасава.рф до 20 августа включительно.

Победители муниципального этапа сразятся в региональном этапе игр, который состоится с 12 по 28 сентября. Окружной этап пройдет с 29 сентября по 6 октября.

Финал всероссийской акции состоится с 11 по 13 октября. Он пройдёт на стадионе, где играли легенды мирового футбола на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018.

В 2018 году команда из Благовещенска «Кадеты Амура» дошла до окружного этапа, где заняла 4 место в своей подгруппе.

В соревнованиях этого года победители получат за 3 место – фирменные мячи, за 2 место – сертификат на установку площадки для воркаута в своем дворе. Победители, по традиции, станут обладателями сертификатов на установку футбольной площадки в своем городе.

Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» впервые была организована в прошлом году. В ней приняли участие более 35 000 ребят в возрасте 14–17 лет по всей стране. за титул чемпионов боролись 3 420 дворовых команд, сообщает пресс-служба администрация Благовещенска.