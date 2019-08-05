Амурский Роспотребнадзор принимает жалобы на необоснованное повышение цен в подтопленных районах

Амурское управление Роспотребнадзора создало горячую линию по вопросам необоснованного повышения цен на продукты питания первой необходимости, бутилированую воду, строительные материалы в пострадавших от паводка территориях. Принимаются жалобы от людей, размещенных в ПВР.

По состоянию на 5 августа эпидемиологическая ситуация на подтопленных территориях и в целом по области стабильная. Групповой и вспышечной инфекционной заболеваемости не зарегистрировано, сообщает ведомство.

Активно продолжается сезонное распространение заболеваемости энтеровирусной инфекций, зарегистрировано 38 случаев среди детей.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает амурчан соблюдать основные меры профилактики энтеровирусной инфекции и не допускать детей в образовательные и летние оздоровительные учреждения с любыми признаками инфекционного заболевания.

По информации амруского Роспотребнадзора, показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями ниже контрольного уровня на 39 %, при этом продолжается активное распространение норовирусной и ротавирусной инфекций.

Уровень заболеваемости вирусным гепатитом А и респираторными инфекциями не превышает среднемноголетних уровней, характерных для текущего времени года.

В целях проведения экстренной профилактики инфекционных заболеваний людей, размещённых в ПВР, прививают против вирусного гепатита А и шигеллёза, применяют поливалентный бактериофаг «Интести» и противовирусные препараты.

Всего с 17 июля по 4 августа проведено 2634 исследований воды на всех территориях области, попавших в зону затопления. По результатам лабораторных исследований, удельный вес не соответствующих проб по микробиологическим показателям централизованного водоснабжения составил 2,4 % против 1,5 % за аналогичный период прошлого года. По санитарно-химическим показателям удельный вес нестандартных проб не превышает среднемноголетний.

Из источников децентрализованного водоснабжения не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 57 %, по санитарно-химическим показателям 42,9 %.

Водозаборы Благовещенска «Северный» и «Амурский», очистные канализационные сооружения функционируют в штатном режиме. Показатели безопасности питьевой соответствуют среднемноголетним.

Для профилактики водозависимых инфекций на водозаборах Благовещенска продолжается дополнительная водоподготовка и гиперхлорирование.

Управлением проводится контроль остаточного хлора в тупиковых точках. По результатам мониторинга в 12 точках г. Благовещенска концентрация хлора составляет от 0,1мг/дм. 3. до 0,3 мг/дм.

По результатам мониторинга, в Благовещенске качество централизованного водоснабжения соответствует требования безопасности по микробиологическому показателю, по санитарно-химическим показателям удельный вес несоответствующих проб составляет 4,2 % (органолептические свойства).

В связи с нестабильной ситуацией по качеству питьевого водоснабжения Управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует использовать только бутилированную или кипяченную воду.

В случае подтопления частных трубчатых или шахтных колодцев использование воды возможно только после стабилизации паводковой ситуации, проведения обеззараживания воды и контроля качества. О проведении дезинфекции источников нецентрализованного водоснабжения с целью их дальнейшего использования для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд на территориях, подвергшихся затоплению.

Управлением в постоянном режиме проводятся проверки пунктов временного размещения людей с проведением лабораторных исследований и контролем за приготовлением блюд, обработкой посуды, организацией питьевого режима и условиями по соблюдению правил личной гигиены. В пунктах временного размещения организовано медицинское наблюдение за проживающими.

Продолжается работа по проведению дезинфекционных и дератизационных работ после схода воды.

Для консультаций действуют две горячие линии: 20-20-20 и 8 (4162) 596-898.

Специалисты Учреждения окажут консультацию: в понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45. Круглосуточно: 52-56-29.