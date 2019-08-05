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сегодня, 18:59 0

Из-за наводнения амурская ГИМС временно приостановила работу по оказанию госуслуг

Из-за наводнения амурская ГИМС временно приостановила работу по оказанию госуслуг
Фото: Амур.инфо

В связи со сложной паводковой обстановкой и введением режима ЧС на территории Приамурья временно приостановлено оказание государственных услуг, предоставляемых ГИМС МЧС России по Амурской области. Об этом сообщается на сайте инспекции.

Среди услуг, которые пока не будет оказывать инспекция освидетельствование и регистрация маломерных судов, аттестация судоводителей на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, выдача удостоверений на право управления маломерным судном.

Оказание госуслуг приостановлено до стабилизации обстановки. О дате возобновления инспекция сообщит на своем сайте.

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#наводнение #транспорт

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