5 августа 16 часов: уровень воды в реках Приамурья

Фото: Амур.инфо

По данным Амурского ЦГМС, гребень паводка сместился из Зеи в Амур. 5 августа он проходит по участку среднего Амура от села Поярково в Михайловском районе до села Иннокентьевка в Архаринском районе.

В районе села Иннокентьевка уровень воды составил 883 сантиметра. Это выше отметки неблагоприятного явления на 33 сантиметра. На верхнем Амуре на участке село Игнашино – село Сергеевка наблюдаются подъемы уровней воды до 0,1 метра сутки, а ниже по течению от Благовещенска до Константиновки идет спад до 0,3 метра в сутки. Уровень воды в реках Приамурья на 16:00 5 августа Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки Пойма НГЯ ОГЯ Уровень 2013 Уровень 2019 Амур Игнашино 8:00 152 +8 Амур Джалинда 8:00 206 +1 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 211 +3 600 700 800 683 Амур Кумара - 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 264 +2 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 484 -29 510 700 800 822 517 Амур Гродеково 8:00 812 -28 730 1050 1100 1144 841 Амур Константиновка 8:00 653 12:00 648 -6 -5 за 4 ч 500 700 950 924 659 Амур Поярково 8:00 610 12:00 610 +13 0 за 4 ч 580 650 750 833 Амур Иннокентьевка 8:00 879 12:00 883 +24 +4 за 4 ч 640 850 930 1083 Зея Мазаново 8:00 352 -6 450 550 620 707 731 Зея Суражевка 8:00 450 -56 500 650 700 812 778 Зея Малая Сазанка 8:00 759 -57 780 900 970 1052 1015 Зея Белогорье 8:00 690 12:00 676 -55 -14 за 4 ч 560 660 730 819 767 Зея Благовещенск 8:00 526 12:00 516 -32 -10 за 4 ч 450 600 720 819 561 Томь Воскресеновка 8:00 606 16:00 611 +10 +5 за 8 ч 500 - - Томь Белогорск 8:00 397 16:00 402 -5 +5 за 8 ч 300 350 400 в 2016 428 444 Томь Светиловка 8:00 709 16:00 706 -12 -3 за 8 ч Селемджа Экимчан 8:00 68 -44 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 160 -37 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 509 16:00 500 +39 -9 за 8 ч 450 650 700 656 805 Селемджа Богословка 8:00 566 12:00 573 +33 +7 за 4 ч 580 600 700 747 937 Бысса Февральск 8:00 275 -2 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 280 480 - - Пр.Уркан Ивановка 8:00 300 -6 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 499 -2 500 650 800 Архара Аркадьевка 8:00 180 -42 220 350 500 Завитая Михайловка 8:00 293 12:00 294 -3 +1 за 4 ч 180 300 350

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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Нина Гвоздкова