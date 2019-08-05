В Усть-Ивановке вода зашла в два дома, во Владимировке – строения удалось отстоять

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В Усть-Ивановке Благовещенского района в результате паводка оказались подтоплены сразу два жилых дома. По словам главы местного сельсовета, это случилось потому, что рядом не возвели дамбу – этому воспротивились жители близлежащих строений. Там, где дамбу возвели, она помогла сдержать паводок.

Дома затопило в районе так называемой усть-ивановской «рублевки».

«В Усть-Ивановке, к большому сожалению, подтопило два дома – вода зашла в дома, огороды подтопило, дорогу, переулок. Работает комиссия по оценке ущерба. У берега есть дома двухэтажные. И мы там хотели сделать дамбу, а люди не разрешили, и вода пошла через них», – рассказал Александр Лимайкин, глава Усть-Ивановского сельсовета.

В том месте, где дамбу в селе возвели, она помогла сдержать большую воду и уберечь другие строения от подтопления. И хотя была угроза ее прорыва, защитное сооружение удалось укрепить – люди работали до позднего вечера.

По данным администрации Благовещенского района на 8 утра 5 августа, уровень Зеи в районе Усть-Ивановки упал на 32 сантиметра и составлял 526 сантиметров.

Дамба помогла остановить разливающуюся реку и в многострадальной Владимировке, серьезно пострадавшей во время наводнения 2013 года. Там при возведении сооружения возникли серьезные трудности – в грязи увязла тяжелая спецтехника.

«Вода идет на спад стало немного полегче, конечно. Дамбу укрепляем. Трудности, конечно колоссальные – представляете, два дня вытаскивали технику, но вытащили, намучились. Сейчас повезли отмывать, потому что все радиаторы там позабило. Мы не останавливаемся, потому что страх уже был, и люди горе испытали в 2013 году, когда люди даже умирали от инфарктов и инсультов, поэтому не дай бог снова это пережить», – рассказал Александр Лимайкин.

Возведенная во Владимировке дамба состоит примерно из 7 тысяч мешков с песком и тянется в общей сложности примерно на 10 километров.

От реки Владимировку удалось уберечь, а вот грунтовые воды подтопили подвалы и подполья. И хотя вода там, как и в Усть-Ивановке, тоже пошла на спад, ни население, ни власти пока не расслабляются.

«Спасибо большое жителям, которые помогают. Я им низко кланяюсь и желаю сил и здоровья», – поблагодарил сельчан Александр Викторович.

Видео: instagram.com/firedep41/?hl=ru