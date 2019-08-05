Амурские подтопленцы получили от минсоцзащиты более 5 миллионов рублей

В Приамурье продолжают принимать документы от жителей Селемджинского и Мазановского районов, выехавших из населенных пунктов во время паводка, на оказание материальной помощи. В настоящее время принята и утверждена часть заявлений, полученных от амурчан, в чьи дома зашла вода выше уровня пола.

Из резервного фонда региона подтопленцам будет оказана помощь в размере 30 тысяч рублей на одно домовладение. Средства планируется перечислить в муниципалитеты, которые распределят деньги между жителями. Предварительно Благовещенску выделят 2,1 миллиона рублей на 67 человек; Магдагачинскому району – 180 тысяч на 6 человек; Тамбовскому району – 90 тысяч на 3 человека; Октябрьскому району – 30 тысяч на одного человека; городу Зея – 120 тысяч на 4 человек; городу Сковородино – 240 тысяч на 8 человек.

Помимо этого, идет подготовка документов на выделение субсидий в размере более 1,7 миллиона рублей для перечисления выплат 57 жителям Благовещенска, чье имущество пострадало в результате паводка. Также проходит работа по предоставлению субсидии администрации города Зея для оказания помощи пяти семьям с несовершеннолетними детьми в размере 150 тысяч рублей.

В пунктах приема документов продолжается работа по приемке заявлений на оказание адресной помощи по линии министерства социальной защиты населения области.

Всего на 4 августа выплаты от минсоцзащиты региона получили 448 амурских семей, из областного бюджета им перечислено 5,3 миллиона рублей, из них 407 семей получили по 10 тысяч рублей в связи с утерей жизненно важного имущества и 41 семья по 30 тысяч рублей за утерю единственного жилья.

Амурчане могут получить подробную информацию по вопросам социальных выплат по «горячей телефонной линии «112».