В озере Константиновского района выловили креветок

В озере Осиновое Константиновского района, которое относится к территории Амурского заказника, выловили креветок. Ракообразных нашли во время обследования кормовой базы для дальневосточного аиста и обловов на выявление разнообразия живых организмов представители экологической организации АмурСоЭС и БГПУ.

Специалисты предположили, что, возможно, ракообразные попали в озеро из-за прихода в область большой воды. Когда креветки появились в озере, неизвестно.

Их обычный ареал обитания – это озеро Ханка, притоки реки Амур как с российской, так и с китайской стороны границы, река Суйфэньхэ, а также пруды во Владивостоке, сообщил член общественной экологической организации «АмурСоЭС» Антон Сасин.

«У нас в области довольно суровые условия для креветки, это теплолюбивый вид. Для Хабаровского и Приморского краев это нормально. Там у нас непромерзающие водоемы и не сильно холодная вода. У нас в области в водоемах Прогресса давно живут креветки, их туда искусственно завезли. Просто там водоемы от ГРЭС Райчихинской, и они теплые, поэтому она там хорошо живет. А для естественных водоемов в Амурской области это редкость», – рассказал специалист.

В озере выловили экземпляры дальневосточной пресноводной креветки. Они довольно мелкие – 1,5-2 сантиметра в длину. Иногда попадаются крупные особи размером около 5 сантиметров. Ими питаются аисты, утки, крупная рыба.

«Креветки – это своеобразный индикатор чистоты водоема. Им нужна довольно чистая вода с большим количеством кислорода. И сами по себе они хорошо фильтруют воду. Наличие креветок приносит положительный эффект для экосистемы озера», – добавил Антон.