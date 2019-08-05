Очередной конец света должен состояться 12 августа 2019 года

Уфологи вновь прогнозируют конец света. Специалисты считают, что на Землю прилетит Нибиру.

Изначально Нибиру должна была прилететь 16 июля 2019 года, теперь же столкновение перенесли на август.

Нибиру – непризнанная планета, которая приближается к Земле со стороны Венеры, считают уфологи. Однако столкновения с планетой Х не случится, но она станет инициатором множества погодных аномалий, которые и приведут к гибели людей. Помимо ураганных ветров, гроз и снегопадов исследователи обещают пробуждение вулканов, землетрясения и другие погодные аномалии. Все они начнут усиливаться по мере приближения Нибиру. В частности, пожары в Сибири и наводнения на Дальнем Востоке уфологи связывают именно с приближением загадочной планеты.

Дата прилета планеты постоянно переносится, поэтому сказать точно будет ли конец света на Земле в августе или это всего лишь страшилки, уфологи не могут Moi-portal.ru.