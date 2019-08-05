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сегодня, 17:46 0

Очередной конец света должен состояться 12 августа 2019 года

Очередной конец света должен состояться 12 августа 2019 года
Фото: Родион Журавлёв с сайта Pixabay

Уфологи вновь прогнозируют конец света. Специалисты считают, что на Землю прилетит Нибиру.

Изначально Нибиру должна была прилететь 16 июля 2019 года, теперь же столкновение перенесли на август.

Нибиру – непризнанная планета, которая приближается к Земле со стороны Венеры, считают уфологи. Однако столкновения с планетой Х не случится, но она станет инициатором множества погодных аномалий, которые и приведут к гибели людей. Помимо ураганных ветров, гроз и снегопадов исследователи обещают пробуждение вулканов, землетрясения и другие погодные аномалии. Все они начнут усиливаться по мере приближения Нибиру. В частности, пожары в Сибири и наводнения на Дальнем Востоке уфологи связывают именно с приближением загадочной планеты.

Дата прилета планеты постоянно переносится, поэтому сказать точно будет ли конец света на Земле в августе или это всего лишь страшилки, уфологи не могут Moi-portal.ru.

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#жизнь

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