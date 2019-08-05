Вода уходит: амурчане делятся фотографиями после разгула стихии

Поваленные заборы, покосившиеся стены, размокшая мебель – амурчане возвращаются в свои дома, пострадавшие от большой воды.

«Воды было почти под потолок, неделю стояла в доме», – рассказывает амурчанин Сергей Гробов. Его родители живут в селе Угловое Мазановского района. Их дом в числе десятков других пострадал от затопления. Пока в селе бушевала стихия, родители жили у сына в Благовещенске. Сейчас готовятся вернуться в село, но, судя по снимкам родного дома, жить в нем дальше невозможно.

Стены и пол разбухли от воды, обои отошли от стен, штукатурка обвалилась. Стихия уничтожила оставшуюся в доме мебель, бытовую технику и другие вещи. «Что смогли, перенесли на крышу, остальное осталось под водой. Теперь все непригодно. Вода поднялась на 1 метр 80 сантиметров от уровня земли», – рассказывает молодой человек.

В этом доме семья жила с 1997 года. «Мы оказались в самом эпицентре этого наводнения. Пострадало практически все имущество, осталось только то, что успел взять с собой. Просто руки опускаются. Ни дома, ни огорода, ни имущества – ничего нет. Все, что наживал эти годы, все потерял в один миг», – делится глава семьи Александр Гробов.

Сейчас жители затопленного дома готовы вернуться в село, чтобы их жилье обследовала комиссия. В любом случае, говорят люди, жить в этом доме они не останутся – после разбушевавшейся стихии он непригоден для жилья.

Другие дома вода повредила настолько, что разрушила фундамент – по стенам пошли трещины, восстановить такое жилье уже вряд ли возможно.

Село Угловое Мазановского района расположено на берегу реки Селемджи. Она вышла из берегов, как и местное озеро Широкое. При этом ни в 1972 году,ни в 2013 году, говорят жители, такого наводнения не было.

Сейчас в Мазановском районе продолжается работа по обследованию и учету пострадавших домов и приусадебных участков. На сегодня обследовано более 200 домов. Особенно сильно от наводнения пострадали села Богословка, Козловка и Угловое. «У нас проблема – многие выехали, мы не знаем, где люди находятся. А без заявления мы не можем обследовать дом», – рассказала и.о.главы Мазановского района Раиса Шафикова.

Районные власти призывают пострадавших от наводнения жителей района написать заявления, чтобы комиссия могла обследовать их жилье. Сейчас жители затопленных домов постепенно покидают пункт временного размещения. Но многим некуда вернуться. В ПВР Мазановского района таких 22 человека. Часть амурчан переедет в пункты длительного проживания.