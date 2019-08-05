Ребенок сбежал из детского сада на игрушечной машинке

В Нижнем Тагиле шестилетний мальчик с особенностями развития уехал из детского сада на игрушечной машинке. Воспитательница не заметила отъезда ребенка с территории сада.

2 августа в детском саду № 23 «Фонтанчик» мальчик уехал в город на игрушечной машинке. Ребенок добрался до оживленного перекрестка, когда его заметили взрослые. Одна из неравнодушных женщин взяла мальчика и отвела обратно в детский сад, где передала воспитательнице. После инцидента женщина обратилась в полицию.

Прокуратура Дзержинского района начала проверку. По версии ведомства, воспитательница не проконтролировала нахождение детей в саду. Уточняется, что в тот день в группе было всего восемь детей, сообщает «Лента.ру».

Ранее в Астрахани воспитательница детского сада отдала двухлетнего мальчика пенсионерке, представившейся прабабушкой ребенка. Мать мальчика заявила, что его прабабушки нет в городе, и обратилась в полицию. Выяснилось, что женщина состоит на учете у психиатра. Следователи начали проверку в отношении воспитателей.