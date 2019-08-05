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сегодня, 16:51 7

Из дискаунтера Благовещенска изъяли 300 килограммов фальсифицированного масла

Из дискаунтера Благовещенска изъяли 300 килограммов фальсифицированного масла
Фото: newizv.ru

В ходе внеплановой проверки сотрудником управления Россельхознадзора по Амурской области были отобраны пробы сливочного масла низкой ценовой категории в одном из дискаунтеров известной в Благовещенске торговой сети. В результате лабораторных исследований выяснилось, что масло является фальсифицированным.

Согласно данным Приморской межобластной ветеринарной лаборатории, где проводилось исследование, в пробе масла сладко-сливочного крестьянского с массовой долей жира 72,5 %, произведенного в Свердловской области ИП Пьянковой Н.Н., выявлено наличие β-стрерина, кампастерина (заменители молочного жира), а также несоответствие соотношения жирных кислот.

Эти показатели свидетельствуют о наличии в продуктах растительных масел и жиров на растительной основе, хотя в составе продукта заявлены только пастеризованные сливки. Партия масла, а это 300 килограммов, изъята из оборота, так как она не соответствует требованиям нормативных документов, согласно законодательству Российской Федерации, она признается некачественной и опасной.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». За производство продукции с признаками фальсификации производитель лишился декларации на серийный выпуск продукции.

Всего, по поручению правительства управлением Россельхознадзора по Амурской области, проведено 19 внеплановых проверок в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих производство, переработку, хранение и реализацию молока и молочной продукции, составлено 9 протоколов об административных правонарушениях. В ходе проведения проверок проведен отбор 52 проб молока и молочной продукции, произведенных как на территории Амурской области, так и в других субъектах Российской Федерации. Образцы продукции направлены на исследование для выявления несоответствий по показателям безопасности, а также с целью выявления фальсификации.

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#здоровье #производство #происшествия #торговля

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Комментарии
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    22 минуты назад

    И что не дает озвучить название торговой сети? Кто то полагает, что нечистоплотность имеет разовый характер?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    18 минут назад

    Поддерживаю! Родина должна знать в лицо своих "героев".

  • Хмык

    Хмык
    11 минут назад

    Гыг

    » Хмык , вчера, 21:57

    Бутерброд упал на пол маслом вверх.

    Сидю и думаю, то ли с физикой что случилось, то ли это не масло?

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Хмык

    Гыг

    » Хмык , вчера, 21:57

    Бутерброд упал на пол маслом вверх.

    Сидю и думаю, то ли с физикой что случилось, то ли это не масло?



    Где покупал "масло"?

  • Хмык

    Хмык
    6 минут назад

    Oldlord

    Хмык

    Гыг

    » Хмык , вчера, 21:57

    Бутерброд упал на пол маслом вверх.

    Сидю и думаю, то ли с физикой что случилось, то ли это не масло?



    Где покупал "масло"?



    В Кэшке.

    Это типа шутки, по вкусу было нормальное масло

    А оказывается в каждой шутке есть доля шутки.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад

    Хмык

    В Кэшке.

    Это типа шутки, по вкусу было нормальное масло



    Напихали туда усилителя вкуса вот и вкусное. )

  • Oldlord

    Oldlord
    3 минуты назад

    А я скучаю по советскому "Крестьянскому", произведённому на Мильковском молокозаводе.

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